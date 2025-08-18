جوارديولا يزيد الشكوك حول مستقبل لاعب مانشستر سيتي

زاد جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الشكوك حول مستقبل لاعبه ريكو لويس مع النادي.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلها موقع مانشستر إيفينينج نيوز: "أعتقد أن هسيبقى معنا، أعتقد ذلك فهو أخبرني بذلك لكن الأمر قد يتغير".

وأضاف "أشعر بتعاطف خاص مع ريكو لويس ونيكو أوريلي وفيل فودين لأنهم كانوا في السادسة عشر عندما وصلوا إلى هنا وكنا نفوز بالدوري الإنجليزي".

وأتم تصريحاته "إنه لاعب استثنائي في دوره لكنه قصير القامة جدا، لو كان أطول لقلنا إنه لاعب مميز للغاية، أعتقد أنه سيبقى لكنني لا أعرف ماذا سيحدث".

وانضم ريكو لويس إلى أكاديمية مانشستر سيتي في سن الثامنة، ولعب مع فريق الشباب في النادي ثم تم تصعيده للفريق الأول وهو يبلغ من العمر 17 عاما.

وشارك لويس مع مانشستر سيتي في 44 مباراة الموسم الماضي، لكنه لا يعتبر من الأسماء الأساسية لدى جوارديولا مع سيتي.

وارتبط اسم ريكو لويس في الأيام الماضية بالانتقال إلى نوتنجهام فورست.