إنجاز تاريخي ينتظر صلاح.. غدا الكشف عن جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

ساعات تفصلنا عن الكشف عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2024 - 2025.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

واختار أعضاء رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين القائمة المختصرة لأفضل ستة لاعبين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيقام الحفل السنوي يتم خلاله توزيع الجوائز.

وترشح على الجائزة 6 لاعبين، جاء على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي المتوج باللقب، وجائزة أفضل لاعب من رابطة الكتاب، وهداف الدوري الإنجليزي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

برونو فرنانديز - مانشستر يونايتد

ألكسندر إيزاك - نيوكاسل يونايتد

أليكسيس ماك أليستر - ليفربول

كول بالمر - تشيلسي

ديكلان رايس - أرسنال

محمد صلاح - ليفربول

يذكر أن محمد صلاح توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المنصرم والمقدمة من رابطة الدوري.

وحصل صلاح على الجائزة للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2017/2018.

وفي حالة فوز صلاح بالجائزة للمرة الثالثة ستكون المرة الأولى التي يحققها لاعب 3 مرات في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وسبق أن حقق الجائزة مرتين من قبل كل من كرستيانو رونالدو، وتيري هنري، ومارك هيوز، وآلان شيرر بالإضافة إلى محمد صلاح.

وكان صلاح قد توج أيضا بجائزة أفضل لاعب في الدوري المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليزية.

وساهم صلاح في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 20 في تاريخه.

وسجل صلاح 28 هدفا وصنع 18 في 35 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وعادل صلاح، أندي كول في قائمة الهدافين التاريخيين بالدوري الإنجليزي، بعدما وصل لـ 187 هدفا

إيزاك

سجل 23 هدفا في الدوري الموسم الماضي، وساهم في تتويج فريقه بأول لقب كبير منذ أكثر من 50 عاما، بعد تسجيله هدفا في نهائي كأس الرابطة على ملعب ويمبلي.

برونو فرنانديز

ساهم اللاعب البرتغالي في 8 أهداف في الدوري و10 تمريرات حاسمة لفريقه خلال الموسم.

كما أصبح اللاعب الأكثر مساهمة في الأهداف في تاريخ الدوري الأوروبي بعد قيادته فريقه إلى النهائي.

كولر بالمر

رُشِّح كول بالمر، أفضل لاعب شاب في الموسم الماضي، ضمن أفضل ستة لاعبين بعد موسم حافل بالألقاب مع تشيلسي.

سجّل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا 15 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي، مما ساعد فريقه على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ديكلان رايس

لاعب وسط أرسنال حقق أعلى رقم في مسيرته بتسجيله تسعة أهداف في موسم واحد، بالإضافة إلى 10 تمريرات حاسمة في 52 مباراة بجميع المسابقات.

محمد صلاح

سجل 29 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة خلال الموسم.

أليكسيس ماك أليستر

قدم موسمًا استثنائيًا مع أبطال الدوري، مسجلًا خمسة أهداف ومساهمًا في خمسة آخرين في 35 مباراة.