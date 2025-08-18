رومانو: توتنام يرفع عرضه لضم إيزي

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 15:05

كتب : FilGoal

إبيريتشي إيزي - كريستال بالاس

يواصل نادي توتنام ضغطه من أجل الحصول على خدمات إيزي لاعب كريستال بالاس هذا الصيف.

وخاض إيزي مباراة كريستال بالاس الافتتاحية أمام تشيلسي والتي انتهت بالتعادل سلبيا بدون أهداف.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات أن إدارتي توتنام وكريستال بالاس في مفاوضات متقدمة لضم اللاعب.

ورفع توتنام عرضه إلى 55 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5 ملايين إسترليني مكافآت.

وأشار التقرير إلى أن إيزي قد أخطر كريستال بالاس برغبته في الانتقال إلى توتنام.

وكان كريستال بالاس قد تعاقد مع إيزي قادما من كوينز بارك رينجرز في صيف 2020 مقابل 17 مليون يورو.

وتوج إيزي مع كريستال بالاس بكأس درع المجتمع ضد ليفربول بركلات الترجيح.

ولعب إيزي في الموسم الماضي مع كريستال بالاس 43 مباراة وسجل 14 هدفا وصنع 11 آخرين.

ويسعى توتنام لتعويض غياب جيمس ماديسون الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأصيب ماديسون خلال تعادل توتنام مع نيوكاسل يونايتد وديا بكوريا الجنوبية هذا الأسبوع.

وتعرض ماديسون لإصابة قوية في الدقيقة 86 واضطر للخروج من الملعب.

وتعاقد توتنام مع لاعب الوسط في صيف 2023 قادما من ليستر سيتي مقابل 46 مليون يورو.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في 2028.

ولعب ماديسون الموسم الماضي 45 مباراة في جميع البطولات وسجل 12 هدفا وصنع 11 آخرين.

وإجمالا لعب مع توتنام 75 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 21.

