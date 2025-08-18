شرطة ميرسيسايد تكشف ما حدث مع مشجع ليفربول الذي عامل سيمينيو بعنصرية

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 12:31

كتب : FilGoal

أنطوان سيمينيو - ليفربول - بورنموث

كشفت شرطة ميرسيسايد ما حدث مع مشجع ليفربول الذي تعامل مع أنطوان سيمينيو مهاجم بورنموث خلال مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي يوم الجمعة.

وأوقف أنتوني تيلور حكم مباراة ليفربول ضد بورنموث اللقاء بعد هتافات عنصرية ضد سيمينيو.

في البداية أوضحت شرطة ميرسيسايد أنه بعدما تم التأكد من هوية المشتبه به، أُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 47 عامًا من ليفربول يوم السبت 16 أغسطس.

وذلك للاشتباه في ارتكابه جريمة إخلال بالنظام العام ذات طابع عنصري.

وأكد متحدث باسم شرطة ميرسيسايد أنه تم الإفراج عن المشجع بكفالة ولكن بشروط.

هذه الشروط تشمل عدم حضور أي مباراة كرة قدم مُنظمة في المملكة المتحدة، وعدم الاقتراب لمسافة ميل واحد من ملعب كرة قدم مُحدد.

وشدد المتحدث باسم الشرطة أن التحقيق في الواقعة لا يزال جاريًا.

كما أكدت شرطة ميرسيسايد أنها تواصل التعاون الوثيق مع نادي ليفربول.

وكان نادي ليفربول قد أعلن في بيان تعاونه مع الشرطة بشأن الحادثة العنصرية ضد أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث.

ماذا حدث؟

بحسب شبكة سكاي سبورتس فإن أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث تعرض إلى هتافات عنصرية عندما كان يستعد للعب رمية تماس.

وأبلغ اللاعب حكم المباراة بالأمر وأوقف اللقاء فورا.

واتبع الدوري الإنجليزي بروتوكول لمواجهة العنصرية باتخاذ عدة خطوات.

اللاعب الذي يتعرض لإهانة عنصرية يشير بتقاطع أيديه عند المعصمين إلى الحكم، مما يدفع الحكم إلى بدء الإجراء المكون من ثلاث خطوات.

الخطوة 1 - إيقاف المباراة

من الحكم: إذا لاحظ الحكم أو تلقى بلاغًا عن إساءة، فسيستخدم إشارة "لا للعنصرية" للإشارة إلى الحادثة.

من اللاعب: يستخدم اللاعب الذي يتعرض للإساءة إشارة "لا للعنصرية" لإبلاغ الحكم أو القائد أو مسؤول الفريق بالحادثة.

مراقب المباراة: إذا لاحظ مسؤول المباراة أو تلقى بلاغًا عن إساءة، فسيُبلغ الحكم بضرورة إيقاف المباراة.

وفي الـ 3 حالات يقرر الحكم إيقاف المباراة من عدمه.

الخطوة 2 - تعليق المباراة

إذا لم تتوقف الهتافات العنصرية عند استئناف المباراة، يُوقف الحكم المباراة ويأمر الفريقين بالعودة إلى غرف تبديل الملابس. يُعلن في الملعب عن سبب إيقاف المباراة، وفي حال استمرار الأمر، تُلغى المباراة.

الخطوة 3 – إلغاء المباراة

إذا لم تتوقف الهتافات العنصرية عند استئناف المباراة، يلغي الحكم المباراة. ولن يتم ذلك إلا بعد التشاور مع الجهات المختصة والخبراء، وعندما يكون الإلغاء آمنا.

ليفربول بورنموث أنطوان سيمينيو
التعليقات
