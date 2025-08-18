سلوت يفسر أسباب تبديل الرباعي الجديد أمام بورنموث

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 12:12

كتب : FilGoal

ليفربول - كريستال بالاس - أرني سلوت

أوضح أرني سلوت مدرب ليفربول السبب وراء تبديل الرباعي الجديد الذي شارك في التشكيل الأساسي ضد بورنموث في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.

وبدأ كل من جيريمي فريمبونج، وميلوس كيركيز، وفلوريان فيرتز، وهوجو إيكيتيكي مشوارهم في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد في مباراة الجمعة التي انتهت بفوز ليفربول 4-2.

قال سلوت في تصريحات لموقع ناديه: "استبدلتهم جميعا ليس فقط بسبب سرعة الدوري، ولكن لأسباب أخرى".

وأضاف "شعر جيريمي فريمبونج بآلام خفيفة في عضلة الفخذ الخلفية، وهذا يُمثل مخاطرة، خاصةً مع غياب الظهير الآخر كونور برادلي بسبب الإصابة".

وأكمل "كيركيز يلعب كل مباراة كأن حياته تتوقف عليها، وهي ميزة رائعة، لكن اللعب ضد جناح جيد مثل أنطوان سيمينيو وأنت تملك بطاقة صفراء واحدة، يُمثل مخاطرة، خاصةً مع وجود أندي روبرتسون، وهذا ما يُفسر هذا التبديل".

"أما إيكيتيكي فقد انضم إلينا متأخرا، ولا أعتقد أنه يُمكن مقارنة فريقه آينتراخت فرانكفورت أو الدوري الألماني بليفربول أو الدوري الإنجليزي. لذا، فإن قدرته على اللعب لمدة 70 دقيقة تُمثل إضافة كبيرة جدًا لنا، لكن لعب 90 دقيقة يُعد مخاطرة".

وأتم "استبدلت فلوريان فيرتز في الدقائق الأخيرة، لأنني أردتُ إشراك مهاجم صريح حين كنا متعادلين 2-2".

فقد شارك فيديريكو كييزا بدلا من فيرتز في الدقيقة 82 حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2، وسجل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 88، قبل أن يكمل محمد صلاح الرباعية في الوقت بدل الضائع.

