مؤتمر ميندي: حضرنا إلى هونج كونج لتحقيق لقب السوبر السعودي

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 11:46

كتب : FilGoal

إدوارد ميندي - أهلي جدة

أعلن إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي السعودي، أن فريقه يخوض السوبر السعودي من أجل تحقيق اللقب.

ويستعد الأهلي لمواجهة القادسية في نصف نهائي السوبر السعودي يوم الأربعاء.

وتستضيف هونج كونج منافسات النسخة الجارية من السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق.

أخبار متعلقة:
الرياضية: بسبب أمم إفريقيا.. أهلي جدة يسعى لضم حارس سعودي اليوم السعودية: أهلي جدة يخطف نجم شتوتجارت بسبب مواجهة محتملة مع بيراميدز.. تعديل موعد مباراة الأهلي السعودي

وأوضح ميندي في المؤتمر الصحفي قبل انطلاق السوبر السعودي: "حضرنا من أجل تحقيق اللقب ونعرف منافسنا جيدًا ومتشوق للمواجهة".

وأكمل الحارس السنغالي "هذه أول مرة أزور فيها هونج كونج وسعيد بحفاوة الاستقبال وترحيب الجميع".

واختار لاعبو أهلي جدة الحارس السنغالي إدوارد ميندي لحمل شارة القيادة خلفا لروبرتو فيرمينو الذي رحل بنهاية الموسم المنقضي.

ويشارك الأهلي في بطولة السوبر السعودي بعد انسحاب الهلال من المشاركة.

ويغيب الهلال حامل لقب آخر نسختين وصاحب الرقم القياسي بـ 5 ألقاب بسبب انسحابه لمنح اللاعبين فرصة أكبر للإعداد بعد خوض منافسات كأس العالم للأندية.

وفاز أهلي جدة الموسم الماضي بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

ويلتقي الأهلي أمام القادسية يوم الأربعاء 20 أغسطس، ويسبقه الاتحاد أمام النصر يوم الثلاثاء 19 أغسطس.

ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم السبت 23 أغسطس في نهائي السوبر السعودي.

وتوج الأهلي واتحاد جدة باللقب مرة واحدة لكل منهما، فيما سبق وأن توج النصر باللقب مرتين.

الأهلي السعودي إدوارد ميندي
نرشح لكم
النصر يعلن قميصه الأساسي لموسم 2025-2026.. وموعد ظهوره الأول إيرادات استثنائية لبطولة السوبر السعودي في هونج كونج مؤتمر يايسله: لم نأت للاستمتاع بجمال هونج كونج.. ومنحنا اللاعبين حرية اختيار القائد الرياضية: أهلي جدة يفاضل بين لوكاتيلي وزكريا وفوفانا مؤتمر بنزيمة: المواجهة بين اتحاد جدة والنصر وليست أنا ضد رونالدو مؤتمر بلان: إذا كنت أعلم كيفية إيقاف رونالدو لن أخبركم.. وسنرى هل سنضيف تعاقدات جديدة أم لا مؤتمر جواو فيليكس: لغة كرة القدم عالمية والانسجام يأتي بالعمل.. وهذا ما نأمله أمام اتحاد جدة مؤتمر جيسوس: وجود كريستيانو حفزني لتدريب النصر.. وكررت نفس التجربة الحالية في البرتغال
أخر الأخبار
النصر يعلن قميصه الأساسي لموسم 2025-2026.. وموعد ظهوره الأول 3 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - منتخب مصر الثاني يحل ضيفا على البحرين وديا في أكتوبر استعدادا لكأس العرب 19 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - بدلا من القاهرة.. استاد هيئة قناة السويس يستضيف مواجهتي الزمالك المقبلتين 32 دقيقة | الدوري المصري
هالر يستمر مع أوتريخت حتى 2026 38 دقيقة | ميركاتو
أثليتك: جناح ليفربول يجتاز الكشف الطبي مع بورنموث 44 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - معروف لم يرسل تقرير إضافي بإدانة هاني.. والعقوبة المتوقعة 52 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: فجوة كبيرة بين عرض جالاتاسراي لضم إيدرسون ومطالب سيتي ساعة | ميركاتو
اتحاد الكرة يمد قيد القسم الرابع والمراحل السنية لمدة أسبوع ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511477/مؤتمر-ميندي-حضرنا-إلى-هونج-كونج-لتحقيق-لقب-السوبر-السعودي