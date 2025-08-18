مؤتمر ميندي: حضرنا إلى هونج كونج لتحقيق لقب السوبر السعودي

أعلن إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي السعودي، أن فريقه يخوض السوبر السعودي من أجل تحقيق اللقب.

ويستعد الأهلي لمواجهة القادسية في نصف نهائي السوبر السعودي يوم الأربعاء.

وتستضيف هونج كونج منافسات النسخة الجارية من السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق.

وأوضح ميندي في المؤتمر الصحفي قبل انطلاق السوبر السعودي: "حضرنا من أجل تحقيق اللقب ونعرف منافسنا جيدًا ومتشوق للمواجهة".

وأكمل الحارس السنغالي "هذه أول مرة أزور فيها هونج كونج وسعيد بحفاوة الاستقبال وترحيب الجميع".

واختار لاعبو أهلي جدة الحارس السنغالي إدوارد ميندي لحمل شارة القيادة خلفا لروبرتو فيرمينو الذي رحل بنهاية الموسم المنقضي.

ويشارك الأهلي في بطولة السوبر السعودي بعد انسحاب الهلال من المشاركة.

ويغيب الهلال حامل لقب آخر نسختين وصاحب الرقم القياسي بـ 5 ألقاب بسبب انسحابه لمنح اللاعبين فرصة أكبر للإعداد بعد خوض منافسات كأس العالم للأندية.

وفاز أهلي جدة الموسم الماضي بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

ويلتقي الأهلي أمام القادسية يوم الأربعاء 20 أغسطس، ويسبقه الاتحاد أمام النصر يوم الثلاثاء 19 أغسطس.

ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم السبت 23 أغسطس في نهائي السوبر السعودي.

وتوج الأهلي واتحاد جدة باللقب مرة واحدة لكل منهما، فيما سبق وأن توج النصر باللقب مرتين.