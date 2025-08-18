برونو: الأداء الجيد لم يكن كافيا أمام أرسنال

يؤمن برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد بأن فريقه قدم أداءً جيدا أمام أرسنال، لكن ذلك لم يكن كافيا لتحقيق نتيجة إيجابية.

وفاز أرسنال على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وقال برونو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إنها أول مباراة في الموسم، لذا لا يمكننا الحديث عن أي خطوات للأمام. قدمنا أداءً جيدًا، لكن من الواضح أن ذلك لم يكن كافيًا.

وأضاف "استقبلنا هدفا من ركلة ثابتة في الشوط الأول، وأعتقد أنه منذ ذلك الحين، لم يخلق آرسنال أي فرص خطيرة".

وتابع "دافعنا بشكل جيد للغاية، ومرة أخرى خلقنا العديد من الفرص دون أن نسجل، لذا هذه نقطة علينا أن نركز عليها ونحسن أدائنا في المباراة القادمة".

وأكمل البرتغالي "أعتقد أننا سيطرنا على المباراة بشكل جيد. كنا جيدين جدًا في التعامل مع الكرة، وكما ذكرت، خلقنا بعض الفرص، لكننا لم نسجل. أعتقد أن هذه هي النقطة السلبية الرئيسية في مباراتنا ضد أرسنال".

وأشاد البالغ من العمر 30 عامًا بأداء زميليه الجديدين ماتيوس كونيا وبراين مبومو، إذ قال "لقد قدما أداءً رائعًا. نعرف ما يمكنهما تقديمه للفريق، ونعرف إمكانياتهما. إنهما يشكلان تهديدًا كبيرًا للمنافسين عندما تكون الكرة بحوزتنا".

وأتم "ما زلنا في البداية، لكنني متأكد من أنهما سيخلقان المزيد من الفرص وسيبذلان المزيد من الجهد من أجلنا لأنهما يتمتعان بجودة عالية".

وسجل ريكاردو كالافيوري هدف أرسنال الوحيد من ركلة ركنية نفذها ديكلان رايس.

للمرة الأولى لم يتعرض أرسنال للخسارة من مانشستر يونايتد في بطولة الدوري في 6 مباريات متتالية.

لا يعرف أرسنال الهزيمة في 22 مباراة على التوالي ضد الـ 6 الكبار بالدوري إذ فاز في 13 وتعادل في 9.

وخسر مانشستر يونايتد تحت قيادة البرتغالي روبن أموريم أكثر مما فاز، إذ انتصر الفريق في 16 لقاء وتعادل في 10 وخسر 17.

وعلى الجانب الآخر لعب مارتن زوبيميندي وفيكتور جيوكيريس من صفقات أرسنال الجديدة.