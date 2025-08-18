كأس إيطاليا – ميلان يهزم باري بمشاركة مودريتش.. وسلبية وحيدة

هزم فريق ميلان منافسه باري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الدور 64 من كأس إيطاليا.

وسجل رافاييل لياو وكريستيان بوليسيتش ثنائية الروسونيري.

وشهدت المباراة مشاركة لوكا مودريتش في الدقيقة 66 بدلا من صامويل ريتشي.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى لماسيميليانو أليجري كمدرب لميلان بعد رحيله في 2014 أي منذ 11 عاما.

وتبقى السلبية الوحيدة في المباراة هي إصابة البرتغالي لياو في الدقيقة 17 بدلا من سانتياجو خيمينيز.

وافتتح لياو النتيجة في الدقيقة 14 من صناعة فيكايو توموري.

وضاعف بوليسيتش الفارق في الدقيقة 48 من خيمينيز.

بوليسيتش يبدأ الهجمة ويضع الكرة في الشباك.. ميلان يسجل الهدف الثاني#كأس_إيطاليا #MBCACTION pic.twitter.com/rDbH6UWPh1 — MBC Action (@mbcaction) August 17, 2025

وبذلك تأهل ميلان إلى دور الـ32 من البطولة.

ويفتتح ميلان مشواره في الدوري الإيطالي أمام كريمونيزي يوم السبت المقبل.