كأس إيطاليا – ميلان يهزم باري بمشاركة مودريتش.. وسلبية وحيدة

هزم فريق ميلان منافسه باري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الدور 64 من كأس إيطاليا.

وسجل رافاييل لياو وكريستيان بوليسيتش ثنائية الروسونيري.

وشهدت المباراة مشاركة لوكا مودريتش في الدقيقة 66 بدلا من صامويل ريتشي.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى لماسيميليانو أليجري كمدرب لميلان بعد رحيله في 2014 أي منذ 11 عاما.

وتبقى السلبية الوحيدة في المباراة هي إصابة البرتغالي لياو في الدقيقة 17 بدلا من سانتياجو خيمينيز.

وافتتح لياو النتيجة في الدقيقة 14 من صناعة فيكايو توموري.

وضاعف بوليسيتش الفارق في الدقيقة 48 من خيمينيز.

وبذلك تأهل ميلان إلى دور الـ32 من البطولة.

ويفتتح ميلان مشواره في الدوري الإيطالي أمام كريمونيزي يوم السبت المقبل.

ميلان لوكا مودريتش كأس إيطاليا
