بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام باريس سان جيرمان

في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، تغلب باريس سان جيرمان على مضيفه نانت بهدف دون رد.

الهدف الوحيد سجله فيتينيا في الدقيقة 67، من تسديدة اصطدمت في طريقها وغافلت الحارس أنتوني لوبيز.

وشارك مصطفى محمد مهاجم نانت بصفة أساسية.

واستمر محمد في الملعب حتى الدقيقة 79، حين حل أمادي كامارا بدلا منه.

بذلك يبدأ باريس سان جيرمان دفاعه عن لقب الدوري الفرنسي بأول 3 نقاط في الموسم.

ويخوض مصطفى محمد موسمه الثالث مع نانت الفرنسي.

ولعب المهاجم البالغ من العمر 27 عاما 112 مباراة بقميص نانت، وسجل 25 هدفا.

نانت هو ثاني الفرق الأوروبية في مسيرة مصطفى بعد جالاتاسراي، الذي انتقل إليه من الزمالك في 2021.

ومثل المهاجم الدولي محليا أندية الزمالك وطنطا وطلائع الجيش والداخلية.