بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام باريس سان جيرمان
الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 00:32
كتب : FilGoal
في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، تغلب باريس سان جيرمان على مضيفه نانت بهدف دون رد.
الهدف الوحيد سجله فيتينيا في الدقيقة 67، من تسديدة اصطدمت في طريقها وغافلت الحارس أنتوني لوبيز.
وشارك مصطفى محمد مهاجم نانت بصفة أساسية.
واستمر محمد في الملعب حتى الدقيقة 79، حين حل أمادي كامارا بدلا منه.
بذلك يبدأ باريس سان جيرمان دفاعه عن لقب الدوري الفرنسي بأول 3 نقاط في الموسم.
ويخوض مصطفى محمد موسمه الثالث مع نانت الفرنسي.
ولعب المهاجم البالغ من العمر 27 عاما 112 مباراة بقميص نانت، وسجل 25 هدفا.
نانت هو ثاني الفرق الأوروبية في مسيرة مصطفى بعد جالاتاسراي، الذي انتقل إليه من الزمالك في 2021.
ومثل المهاجم الدولي محليا أندية الزمالك وطنطا وطلائع الجيش والداخلية.
نرشح لكم
مدرب النني وإبراهيم عادل.. الجزيرة يعلن إقالة الحسين عموتة مشاركة أولى لـ إبراهيم عادل.. الجزيرة يخسر من خورفكان في افتتاح الدوري الإماراتي في الجول يكشف أسماء المحترفين لمعسكر منتخب مصر في سبتمبر ليكيب: لتدعيم الهجوم.. لانس يبدأ مفاوضاته لضم مصطفى محمد تشكيل مانشستر سيتي – مرموش على مقاعد البدلاء ضد ولفرهامبتون.. وهالاند يقود الهجوم الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج ثورة سيمينيو أخمدها كييزا.. ليفربول يخطف فوزا مثيرا أمام بورنموث انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (4)-(2) بورنموث