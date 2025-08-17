كالافيوري: أظهرنا جودتنا في الكرات الثابتة ضد مانشستر يونايتد

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 21:44

كتب : FilGoal

ريكاردو كالافيوري - أرسنال - مانشستر يونايتد

أشاد ريكاردو كالافيوري لاعب أرسنال بطريقة تنفيذ الكرات الثابتة لفريقه ضد مانشستر يونايتد.

ريكاردو كالافيوري

النادي : أرسنال

فاز أرسنال على منافسه مانشستر يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب الإيطالي لشبكة سكاي سبورتس: "كما هو الحال دائما كنا نعمل كثيرا على الكرات الثابتة، وهذا ما أظهرناه ضد مانشستر يونايتد، وعلينا أن نتحسن ونواصل العمل".

وأضاف "إذا أردنا المنافسة على أعلى مستوى، علينا أن نكون جيدين في كل مركز، الفريق جاهز للعب وليس من السهل أن تلعب كل مباراة بجودة جيدة".

وأنهى حديثه قائلا: "الثقة التي نمتلكها داخل الفريق سترفع من مستوانا، آمل أن ألعب كثيرا لكن إن لم يحدث فهناك زميل آخر قادر على اللعب".

ويستمر أرسنال في استخدام سلاح الركنيات الذي تميز به تحت قيادة المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا.

وأحرز أرسنال 3 أهداف من الـ 4 الأخيرة في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد من كرات ثابتة.

وتم التسجيل الأهداف الـ 3 عن طريق يورين تيمبر وويليام ساليبا وكالافيوري.

ومنذ بداية موسم 2023-2024 سجل أرسنال 31 هدفا الركلات الركنية، ويتفوق أرسنال بهذا السلاح أكثر من وصيفه في هذه الإحصائية ليفربول بفارق 11 هدفا.

للمرة الأولى لم يتعرض أرسنال للخسارة من مانشستر يونايتد في بطولة الدوري في 6 مباريات متتالية.

لا يعرف أرسنال الهزيمة في 22 مباراة على التوالي ضد الـ 6 الكبار بالدوري إذ فاز في 13 وتعادل في 9.

وخسر مانشستر يونايتد تحت قيادة البرتغالي روبن أموريم أكثر مما فاز، إذ انتصر الفريق في 16 لقاء وتعادل في 10 وخسر 17.

وشارك الثنائي براين مبومو وماتيوس كونيا بشكل أساسي فقط من الصفقات الجديدة لمانشستر يونايتد.

وعلى الجانب الآخر لعب مارتن زوبيميندي وفيكتور جيوكيريس من صفقات أرسنال الجديدة.

وللمرة الأولى يلاقي مانشستر يونايتد خصمه أرسنال في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي بمسماه "بريميرليج".

وبهذا الفوز حصل أرسنال على نقاط المباراة الكاملة بينما خرج مانشستر يونايتد بأي نقطة

أرسنال ريكاردو كالافيوري مانشستر يونايتد
