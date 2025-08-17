نونو سانتو: نوتنجهام لا يزال يحتاج للتحسين وإيجاد الحلول رغم الفوز
الأحد، 17 أغسطس 2025 - 20:14
كتب : FilGoal
يرى نونو إسبريتو سانتو مدرب نوتنجهام فورست أن فريقه لا يزال يحتاج للتحسن والصفقات رغم تحقيق الفوز في أول جولات الدوري الإنجليزي.
وافتتح نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي بالفوز على برينتفورد بثلاثية مقابل هدف.
وقال نونو سانتو عقب المباراة لـ سكاي سبورتس: "الفوز على بيرنتفورد لا يغير أي شيء مما نعمل لعلاجه، الفريق بحاجة إلى المزيد من الحلول والخيارات والتوازن".
وأضاف "أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد للغاية وكانت التوقعات عالية والأداء كان جيدا للغاية ونحن سعداء بهذا الفوز".
وأكمل "كنت سعيدا بالطريقة التي دافع بها الفريق وهذا هو تركيزنا الرئيسي دائما".
وأتم تصريحاته "نريد دائما اللعب بأفضل طريقة ممكنة، إنها مسألة نهج وكيفية سعينا لتحسين الأمور".
