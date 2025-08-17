ماريسكا: إستيفاو يحتاج للتأقلم مع بالمر

يرى إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي أن فريقه لعب بشكل جيد أمام كريستال بالاس رغم التعادل.

إستيفاو ويليان النادي : تشيلسي تشيلسي

وتعادل تشيلسي سلبيا مع ضيفه كريستال بالاس في أولى جولات الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج.

وقال ماريسكا عبر سكاي سبورتس: "خلقنا فرصا كافية للفوز بالمباراة واستقبلنا هدفا من ركلة حرة مباشرة والحكم ألغاه، أنا سعيد بأداء اللاعبين لأنهم لعبوا 7 أو 8 مباريات معا، وعلينا أن نلعب أكثر ونتحسن أكثر".

وأضاف "ثنائي الدفاع لعب بشكل جيد للغاية ولم نتلق أي هدف، جوش قدم أداء جيدا، هو لا يزال صغير السن وسيكون لاعبا جيدا لهذا النادي".

وواصل "إستيفاو شخصيته كانت في قمة الروعة ويمكنك أن تعرف أنه من البرازيل وسيكون لاعبا مهما للفريق في المستقبل".

وأكمل "نحن نعرف أن إستيفاو يحتاج للوقت للتأقلم مع كول بالمر ووقتها سيكون لاعبا مهما لتشيلسي".

وأتم تصريحاته "سلوك اللاعبين بشكل عام في الملعب كان جيد جدا وحاولوا تحقيق الفوز حتى النهاية، وسوف نتحسن مع الوقت".

وفشل تشيلسي بطل كأس العالم للأندية في تحقيق الفوز على كريستال بالاس بطل كأس درع الاتحاد الإنجليزي.

وشهدت المباراة مشاركة أكثر من صفقة جديدة لتشيلسي مثل جواو بيدرو وجيمي جيتينس وليام ديلاب وإستيفاو.