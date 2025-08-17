الصفقة الرابعة.. نيوكاسل يضم جاكوب رامسي من أستون فيلا

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 19:18

كتب : FilGoal

جاكوب رامسي

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد التعاقد مع جاكوب رامسي لاعب أستون فيلا.

ووقع رامسي البالغ من العمر 24 عاما على عقد يمتد لـ5 مواسم مع نيوكاسل.

وأصبح رامسي هو رابع صفقات نيوكاسل في الصيف الجاري بعد كل من ماليك تشاو من ميلان، وأنتوني إيلانجا من نوتينجهام فورست، وآرون رامسديل من ساوثامبتون.

وتعادل نيوكاسل في أول جولة من الدوري الإنجليزي سلبيا مع أستون فيلا.

ويلعب في الجولة الثانية ضد ليفربول حامل لقب الدوري.

وظهر جاكوب رامسي مع أستون فيلا لأول مرة في الدوري الإنجليزي عام 2019.

وشارك مع فريقه السابق في 167 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 17 هدفا.

جاكوب رامسي أستون فيلا نيوكاسل الدوري الإنجليزي
