الصفقة الرابعة.. نيوكاسل يضم جاكوب رامسي من أستون فيلا
الأحد، 17 أغسطس 2025 - 19:18
كتب : FilGoal
أعلن نادي نيوكاسل يونايتد التعاقد مع جاكوب رامسي لاعب أستون فيلا.
جاكوب رامسي
النادي : نيوكاسل يونايتد
ووقع رامسي البالغ من العمر 24 عاما على عقد يمتد لـ5 مواسم مع نيوكاسل.
وأصبح رامسي هو رابع صفقات نيوكاسل في الصيف الجاري بعد كل من ماليك تشاو من ميلان، وأنتوني إيلانجا من نوتينجهام فورست، وآرون رامسديل من ساوثامبتون.
وتعادل نيوكاسل في أول جولة من الدوري الإنجليزي سلبيا مع أستون فيلا.
ويلعب في الجولة الثانية ضد ليفربول حامل لقب الدوري.
وظهر جاكوب رامسي مع أستون فيلا لأول مرة في الدوري الإنجليزي عام 2019.
وشارك مع فريقه السابق في 167 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 17 هدفا.
