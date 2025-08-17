مع حالة جدلية.. تشيلسي يفتتح الدوري الإنجليزي بتعادل سلبي مع كريستال بالاس

تعادل تشيلسي سلبيا مع ضيفه كريستال بالاس في أولى جولات الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج.

وفشل تشيلسي بطل كأس العالم للأندية في تحقيق الفوز على كريستال بالاس بطل كأس درع الاتحاد الإنجليزي.

وشهدت المباراة مشاركة أكثر من صفقة جديدة لتشيلسي مثل جواو بيدرو وجيمي جيتينس وليام ديلاب وإستيفاو.

المباراة شهدت إلغاء هدف لكريستال بالاس لحالة جديدة في القانون تم تطبيقها لأول مرة.

الهدف جاء من ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء سددها إيزي.

لكن الفيديو أعاد الحكم لمراجعة الحالة، ليقرر إلغاء الهدف بسبب اقتراب مارك جويهي مدافع كريستال بالاس من الحائط البشري بمسافة أقل من متر.

وهي الحالة التي تلغي الهدف بعد تعديلات قوانين الحالات التحكيمية في الدوري الإنجليزي.

في مباراة أخرى فاز نوتينجهام فورست على بريتفورد بثلاثية مقابل هدف.

سجل ثلاثة نوتينجهام كريس وود هدفين، وهدف برأسية من دان ندوي.

بينما جاء هدف برينتفورد عن طريق إيجور تياجو.

كما شهدت المباراة مشاركة العائد للدوري الإنجليزي من جديد جوردان هيندرسون قائد ليفربول السابق، وذلك بعدما دخل في الشوط الثاني مع فريقه الجديد برينتفورد.