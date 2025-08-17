التشكيل – ألتاي يحرس مرمى مانشستر يونايتد.. وجيوكيريس يقود هجوم أرسنال

يعتمد روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد على الحارس التركي ألتاي بايندير بشكل أساسي في مواجهة أرسنال.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد أرسنال في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب أولد ترافورد.

ودفع أموريم بالثنائي الجديد ماتيوس كونيا وبريان مبيومو في تشكيل فريقه الأساسي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

المرمى: ألتاي بايندير

الدفاع: ديوجو دالوت – ماتياس دي ليخت – ليني يورو – لوك شاو

الوسط: برونو فيرنانديز – كاسيميرو – باتريك دروجو

الهجوم: ماتيوس كونيا – بريان مبيومو – ماسون ماونت

بينما جاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: دافيد رايا

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابريال – ريكاردو كالافيوري

الوسط: مارتن زومبيمندي – ديكلان رايس – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – فيكتور جيوكيريس – جابريال مارتينيلي