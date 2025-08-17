ذا أثليتك: رسالة واضحة لموقف النادي.. خروج هويلاند من قائمة يونايتد أمام أرسنال

خرج راسموس هويلاند مهاجم مانشستر يونايتد من قائمة فريقه أمام أرسنال في قمة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وكان اللاعب قريبا من الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف بعد إبرام النادي عدد من التدعيمات الهجومية.

وكشفت شبكة ذا أثليتك أن راسموس هويلاند لن يتواجد في قائمة مانشستر يونايتد أمام أرسنال.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد يرسل رسالة واضحة بخروج اللاعب من حسابات النادي.

وأوضح التقرير أن مانشستر يونايتد منفتح على رحيل اللاعب حتى لو على سبيل الإعارة.

وكان قد ارتبط اسم هويلاند الفترة الماضية بالدوري الإيطالي فبخلاف ميلان ارتبط اسمه برغبة ناديي أتالانتا ولاتسيو في ضمه.

وخاض هويلاند 52 مباراة بقميص مانشستر يونايتد بمختلف المسابقات الموسم الماضي وساهم في 14 هدفا.

إذ سجل اللاعب 10 أهداف وصنع 4 آخرين.

وحدد مانشستر يونايتد 30 مليون جنيه إسترليني من أجل التنازل عن هويلاند هذا الصيف.

