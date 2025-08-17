انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(0) كريستال بالاس.. تعادل سلبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تشيلسي ضد كريستال بالاس في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بالتعادل السلبي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق15. إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل بسبب تداخل جويهي مع الحائط أثناء وجوده في وضعية تسلل.

ق12. جووووول أول لتشيلسي عن طريق إيزي من ركلة حرة راائعة.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل