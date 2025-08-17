تشكيل تشيلسي - جواو بيدرو ونيتو يقودان الهجوم ضد كريستال بالاس
الأحد، 17 أغسطس 2025 - 14:53
كتب : FilGoal
أعلن إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد كريستال بالاس.
ويلتقي تشيلسي مع كريستال بالاس على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويقود جواو بيدور خط الهجوم برفقة بيدرو نيتو وجيمي جيتينس.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: روبيرتو سانشيز.
الدفاع: ريس جيمس - جوش أتشيمبونج - تريفو تشالوباه - مارك كوكوريا.
الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كول بالمر.
الهجوم: بيدرو نيتو - جواو بيدرو - جيمي جيتينس.
وكان تشيلسي قد توج بكأس العالم للأندية 2025 والذي أقيم في أمريكا بعد الفوز على باريس سان جيرمان في النهاية بثلاثة أهداف دون رد.
