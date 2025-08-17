سكاي: حارس فرانكفورت ينتقل إلى نادي باريس

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 14:13

كتب : FilGoal

كيفين تراب - فرانكفورت

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن كيفن تراب حارس آينتراخت فرانكفورت أصبح على بعد خطوات قليلة من الانضمام إلى نادي باريس الفرنسي.

كيفن تراب

النادي : آينتراخت فرانكفورت

باريس
آينتراخت فرانكفورت

وأوضح التقرير أن نادي باريس توصل إلى اتفاق نهائي مع آينتراخت فرانكفورت بعد الاتفاق الشفهي مع حارس المرمى البالغ من العمر 35 عامًا.

ومن المقرر أن يوقع الحارس المخضرم على عقد يربطه بالنادي الفرنسي حتى صيف 2028.

وأفاد التقرير أن قيمة الصفقة ستبلغ مليون يورو، نظرا لانتهاء عقد اللاعب مع فرانكفورت في صيف 2026.

لن يكون تراب ضمن قائمة فرانكفورت في مباراة كأس ألمانيا يوم الأحد ضد إينجرز.

وينهي تراب حاليا إجراءات انتقاله إلى باريس.

ومن المقرر إجراء الفحص الطبي خلال ساعات.

يذكر أن تراب لعب في صفوف باريس سان جيرمان من قبل، بين فترتين لعب خلالها بقميص فرانكفورت.

