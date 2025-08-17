لا جازيتا: سلوت يوضح لـ كييزا موقفه من البقاء أو الرحيل

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 11:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فيديريكو كييزا - ليفربول

كشفت جريدة لا جازيتا ديلو سبورت ما قاله أرني سلوت مدرب ليفربول للاعبه الإيطالي فيديريكو كييزا حول مستقبله مع النادي.

كييزا لم يلعب كثيرا منذ انتقاله من يوفنتوس إلى ليفربول صيف 2024، وكان يبحث عن الرحيل منذ بداية الصيف الجاري.

وذكر تقرير لا جازيتا أن سلوت اجتمع بكييزا في الساعات الأخيرة وأخبره بأنه ليس للبيع.

أخبار متعلقة:
رئيس شتوتجارت يؤكد بقاء فولتيماد وعدم انتقاله لـ بايرن أثليتك توضح موقف مفاوضات توتنام لضم إيزي.. وإمكانية مشاركته ضد تشيلسي تقييم مرموش أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية ريندرز: بدايتي في الدوري الإنجليزي لا تُصدق.. ونستهدف استعادة اللقب

وتم استبعاد رحيل كييزا هذا الصيف بعدما تألق حين دخل كبديل في مباراة الفريق الافتتاحية بالدوري الإنجليزي ضد بورنموث يوم الجمعة.

فقد شارك كييزا كبديل في الدقيقة 82 حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2، وسجل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 88، قبل أن يكمل محمد صلاح الرباعية في الوقت بدل الضائع.

ودعم ليفربول هجومه في الصيف الجاري بضم كل من هوجو إيكيتيكي وفلوريان فيرتز.

بينما رحل عن الفريق لويس دياز وداروين نونيز إلى بايرن ميونيخ والهلال على الترتيب.

فيديريكو كييزا ليفربول
نرشح لكم
ريندرز: بدايتي في الدوري الإنجليزي لا تُصدق.. ونستهدف استعادة اللقب تقييم مرموش أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية مواعيد مباريات الأحد 17 أغسطس 2025.. قمة إنجليزية مبكرة ومصطفى محمد ضد سان جيرمان نوتينجهام يضم جيمس مكاتي من مانشستر سيتي جوارديولا: الفوز في أول مباراة بالدوري لا يعني أي شيء.. ولا تعليق على مستقبل إيدرسون توماس فرانك: صفقات توتنام المقبلة سر يلاحق صلاح.. هالاند يفتتح الموسم بأرقام قياسية في شباكه المفضلة بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يضرب ولفرهامبتون برباعية
أخر الأخبار
معضلة كيليان وفينيسيوس والمدافع الآخر.. هل يستطيع تشابي ألونسو مواجهة ضغط برشلونة؟ 5 دقيقة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف أسماء المحترفين لمعسكر منتخب مصر في سبتمبر 8 دقيقة | منتخب مصر
مباراتان للزمالك ومثلهما للبنك الأهلي.. الكشف عن 5 مواجهات يتم نقلها حال غلق استاد القاهرة 11 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: اتجاه لغلق استاد القاهرة 10 أيام بسبب سوء أرضيته 25 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: ليستر يرفض عرض بالاس لضم الخنوس 54 دقيقة | ميركاتو
تقرير صربي: رايكوفيتش يعود للمباريات في أكتوبر ساعة | سعودي في الجول
اسكواش - من أجل أولمبياد 2028.. سبورتنج يجدد تعاقده مع نور الشربيني ساعة | رياضة نسائية
لويس دياز: بحثت عن فريق كبير وانضممت لبايرن.. واللعب بجوار كين سهل ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511383/لا-جازيتا-سلوت-يوضح-لـ-كييزا-موقفه-من-البقاء-أو-الرحيل