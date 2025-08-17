لا جازيتا: سلوت يوضح لـ كييزا موقفه من البقاء أو الرحيل

كشفت جريدة لا جازيتا ديلو سبورت ما قاله أرني سلوت مدرب ليفربول للاعبه الإيطالي فيديريكو كييزا حول مستقبله مع النادي.

كييزا لم يلعب كثيرا منذ انتقاله من يوفنتوس إلى ليفربول صيف 2024، وكان يبحث عن الرحيل منذ بداية الصيف الجاري.

وذكر تقرير لا جازيتا أن سلوت اجتمع بكييزا في الساعات الأخيرة وأخبره بأنه ليس للبيع.

وتم استبعاد رحيل كييزا هذا الصيف بعدما تألق حين دخل كبديل في مباراة الفريق الافتتاحية بالدوري الإنجليزي ضد بورنموث يوم الجمعة.

فقد شارك كييزا كبديل في الدقيقة 82 حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2، وسجل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 88، قبل أن يكمل محمد صلاح الرباعية في الوقت بدل الضائع.

ودعم ليفربول هجومه في الصيف الجاري بضم كل من هوجو إيكيتيكي وفلوريان فيرتز.

بينما رحل عن الفريق لويس دياز وداروين نونيز إلى بايرن ميونيخ والهلال على الترتيب.