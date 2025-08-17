ريندرز: بدايتي في الدوري الإنجليزي لا تُصدق.. ونستهدف استعادة اللقب

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 10:59

كتب : FilGoal

تيجاني ريندرز - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

أوضح تيجاني ريندرز لاعب وسط مانشستر سيتي أنه لم يصدق ما حدث في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي.

وسجل تيجاني هدفا وصنع مثله في فوز سيتي على ولفرهامبتون برباعية نظيفة في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.

وقال تيجاني في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إنها بداية رائعة حقًا، أن تبدأ بهدف وتمريرة حاسمة، خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه شيء تحلم به دائمًا".

أخبار متعلقة:
تقييم مرموش أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية جوارديولا: الفوز في أول مباراة بالدوري لا يعني أي شيء.. ولا تعليق على مستقبل إيدرسون نوتينجهام يضم جيمس مكاتي من مانشستر سيتي يلاحق صلاح.. هالاند يفتتح الموسم بأرقام قياسية في شباكه المفضلة

وأضاف الدولي الهولندي "أدخل الملعب دائمًا بابتسامة، أحب لعب كرة القدم وأستمتع بكل دقيقة، هذا ما أريد إظهاره للجماهير والبداية بهذه الطريقة لا تُصدق".

وانضم ريندرز إلى سيتي قادما من ميلان بداية صيف 2025، وشارك مع الفريق السماوي في كأس العالم للأندية يونيو الماضي.

وتابع "الأمر يتعلق بالتكيف بسرعة ومحاولة بذل قصارى جهدي طوال الوقت، ومع كثافة التدريب والفريق الذي نمتلكه، سنتحسن بالتأكيد".

وأكمل "في المباراة الأولى من الموسم، لا تعرف ما سيحدث أو كيف سيلعب الخصم، لقد قدمنا أداءً جيدًا، ضغطوا علينا قليلًا لكننا حافظنا على الهدوء وحققنا فوزًا رائعًا بنتيجة 4-0".

وواصل لاعب ميلان السابق "طموحات اللاعبين وأهدافهم لهذا الموسم؟ هدفنا الفوز بالألقاب".

وأتم "لم يتوج سيتي بالدوري الموسم الماضي، هدفنا الرئيسي استعادة اللقب، جميعنا نعرف ما نريده ونحن مُتحمسون جدًا لتحقيق هذا الهدف".

واحتل سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف.

تيجاني ريندرز مانشستر سيتي
نرشح لكم
لا جازيتا: سلوت يوضح لـ كييزا موقفه من البقاء أو الرحيل تقييم مرموش أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية مواعيد مباريات الأحد 17 أغسطس 2025.. قمة إنجليزية مبكرة ومصطفى محمد ضد سان جيرمان نوتينجهام يضم جيمس مكاتي من مانشستر سيتي جوارديولا: الفوز في أول مباراة بالدوري لا يعني أي شيء.. ولا تعليق على مستقبل إيدرسون توماس فرانك: صفقات توتنام المقبلة سر يلاحق صلاح.. هالاند يفتتح الموسم بأرقام قياسية في شباكه المفضلة بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يضرب ولفرهامبتون برباعية
أخر الأخبار
معضلة كيليان وفينيسيوس والمدافع الآخر.. هل يستطيع تشابي ألونسو مواجهة ضغط برشلونة؟ 5 دقيقة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف أسماء المحترفين لمعسكر منتخب مصر في سبتمبر 8 دقيقة | منتخب مصر
مباراتان للزمالك ومثلهما للبنك الأهلي.. الكشف عن 5 مواجهات يتم نقلها حال غلق استاد القاهرة 11 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: اتجاه لغلق استاد القاهرة 10 أيام بسبب سوء أرضيته 25 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: ليستر يرفض عرض بالاس لضم الخنوس 54 دقيقة | ميركاتو
تقرير صربي: رايكوفيتش يعود للمباريات في أكتوبر ساعة | سعودي في الجول
اسكواش - من أجل أولمبياد 2028.. سبورتنج يجدد تعاقده مع نور الشربيني ساعة | رياضة نسائية
لويس دياز: بحثت عن فريق كبير وانضممت لبايرن.. واللعب بجوار كين سهل ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511374/ريندرز-بدايتي-في-الدوري-الإنجليزي-لا-ت-صدق-ونستهدف-استعادة-اللقب