ريندرز: بدايتي في الدوري الإنجليزي لا تُصدق.. ونستهدف استعادة اللقب

أوضح تيجاني ريندرز لاعب وسط مانشستر سيتي أنه لم يصدق ما حدث في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي.

وسجل تيجاني هدفا وصنع مثله في فوز سيتي على ولفرهامبتون برباعية نظيفة في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.

وقال تيجاني في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إنها بداية رائعة حقًا، أن تبدأ بهدف وتمريرة حاسمة، خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه شيء تحلم به دائمًا".

وأضاف الدولي الهولندي "أدخل الملعب دائمًا بابتسامة، أحب لعب كرة القدم وأستمتع بكل دقيقة، هذا ما أريد إظهاره للجماهير والبداية بهذه الطريقة لا تُصدق".

وانضم ريندرز إلى سيتي قادما من ميلان بداية صيف 2025، وشارك مع الفريق السماوي في كأس العالم للأندية يونيو الماضي.

وتابع "الأمر يتعلق بالتكيف بسرعة ومحاولة بذل قصارى جهدي طوال الوقت، ومع كثافة التدريب والفريق الذي نمتلكه، سنتحسن بالتأكيد".

وأكمل "في المباراة الأولى من الموسم، لا تعرف ما سيحدث أو كيف سيلعب الخصم، لقد قدمنا أداءً جيدًا، ضغطوا علينا قليلًا لكننا حافظنا على الهدوء وحققنا فوزًا رائعًا بنتيجة 4-0".

وواصل لاعب ميلان السابق "طموحات اللاعبين وأهدافهم لهذا الموسم؟ هدفنا الفوز بالألقاب".

وأتم "لم يتوج سيتي بالدوري الموسم الماضي، هدفنا الرئيسي استعادة اللقب، جميعنا نعرف ما نريده ونحن مُتحمسون جدًا لتحقيق هذا الهدف".

واحتل سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف.