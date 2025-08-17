تقييم مرموش أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 10:48

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

لم ينجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك ولفرهامبتون في افتتاح مباريات فريقه بالموسم الجديد للدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كبديل في فوز سيتي على مضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 4-0 في الجولة الأولى من موسم الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان تيجاني ريندرز بمتوسط تقييم بلغ 8.8 درجة.

يذكر أن لاعب فولفسبورج السابق انضم لمانشستر سيتي في يناير الماضي، وخاض النصف الثاني من موسم 2024-2025 مع الفريق السماوي.

ولعب مرموش مع مانشستر سيتي 22 مباراة، بواقع 15 في الدوري الإنجليزي، و4 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 8 أهداف بقميص السماوي وصنع هدفين.

عمر مرموش مانشستر سيتي ولفرهامبتون
