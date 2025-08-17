مواعيد مباريات الأحد 17 أغسطس 2025.. قمة إنجليزية مبكرة ومصطفى محمد ضد سان جيرمان

يشهد اليوم الأحد الموافق 17 من شهر أغسطس 2025 عددا من المنافسات المختلفة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

يشهد اليوم 3 مواجهات في الجولة الأولى من المسابقة.

ويحل برينتفورد ضيفا على نوتنجهام فورست في تمام الرابعة عصرا.

بينما يستضيف تشيلسي فريق كريستال بالاس في نفس التوقيت.

وفي قمة مبكرة يستضيف مانشستر يونايتد فريق أرسنال في السادسة والنصف على ملعب أولد ترافورد ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على إسبانيول ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وتقام المباراة في العاشرة والنصف مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الفرنسي

يحل باريس سان جيرمان حامل لقب البطولة ضيفا على نانت في الجولة الافتتاحية.

وتقام المباراة في العاشرة إلا ربع مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويقود مصطفى محمد فريق نانت.

كرة يد

يختتم منتخب مصر للناشئين مبارياته في بطولة العالم تحت 19 عاما بمواجهة أيسلندا في مواجهة ترتيب المركزين الخامس والسادس.

وتقام المباراة في الثالثة إلا ربع مساء وتذاع عبر قناة أون سبورتس.

بينما المباراة النهائية تقام بين إسبانيا وألمانيا في السابعة والنصف مساء وتذاع عبر نفس القناة.