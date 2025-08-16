جوارديولا: الفوز في أول مباراة بالدوري لا يعني أي شيء.. ولا تعليق على مستقبل إيدرسون

عبر جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن سعادته بفوز فريقه في أول مباريات الدوري الإنجليزي، مؤكدا على أن الفريق يحتاج للتحسن في عدة أمور.

وفاز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون برباعية دون رد في افتتاح الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا عبر بي بي سي: "الشوط الأول كان جيدا أما الشوط الثاني لم يكن كما توقعنا، لكن هذا طبيعي في هذا الجزء من الموسم".

وأضاف "إنها مجرد مباراتنا الأولى، الموسم الماضي فزنا بهدفين في ستامفورد بريدج على تشيلسي في افتتاح الدوري ولكن انظروا ماذا حدث".

وواصل "من الجيد أن نبدأ بالفوز ولكن لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يتعين علينا تحسينها".

وأردف "تيجاني ريندرز؟ إنه لاعب نموذجي ولعب بشكل رائع، سنحتاجه في الدوري وهو صفقة مهمة بالنسبة لنا، فهو لاعب خط وسط مدافع ويغطي مساحات كبيرة ثم بعد ذلك يستحوذ على الكرة ويتحرك ويحاول التقدم خلف المدافعين والتسجيل، أنا سعيد جدا به".

وأشار "حارس المرمى جيمس ترافورد؟ أنا سعيد جدا من أجله فهو لاعب ناشيء من أكاديمية مانشستر سيتي ومن مشجعي النادي، وظهر لأول مرة في الدوري هنا واليوم لعب بشكل رائع".

وأتم تصريحاته بالإجابة على سؤال هل لعب إيدرسون آخر مباراة له مع مانشستر سيتي قائلا: "لا تعليق".