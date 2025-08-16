جوارديولا: الفوز في أول مباراة بالدوري لا يعني أي شيء.. ولا تعليق على مستقبل إيدرسون

السبت، 16 أغسطس 2025 - 23:33

كتب : FilGoal

جوارديولا

عبر جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن سعادته بفوز فريقه في أول مباريات الدوري الإنجليزي، مؤكدا على أن الفريق يحتاج للتحسن في عدة أمور.

وفاز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون برباعية دون رد في افتتاح الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا عبر بي بي سي: "الشوط الأول كان جيدا أما الشوط الثاني لم يكن كما توقعنا، لكن هذا طبيعي في هذا الجزء من الموسم".

أخبار متعلقة:
توماس فرانك: صفقات توتنام المقبلة سر يلاحق صلاح.. هالاند يفتتح الموسم بأرقام قياسية في شباكه المفضلة بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يضرب ولفرهامبتون برباعية

وأضاف "إنها مجرد مباراتنا الأولى، الموسم الماضي فزنا بهدفين في ستامفورد بريدج على تشيلسي في افتتاح الدوري ولكن انظروا ماذا حدث".

وواصل "من الجيد أن نبدأ بالفوز ولكن لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يتعين علينا تحسينها".

وأردف "تيجاني ريندرز؟ إنه لاعب نموذجي ولعب بشكل رائع، سنحتاجه في الدوري وهو صفقة مهمة بالنسبة لنا، فهو لاعب خط وسط مدافع ويغطي مساحات كبيرة ثم بعد ذلك يستحوذ على الكرة ويتحرك ويحاول التقدم خلف المدافعين والتسجيل، أنا سعيد جدا به".

وأشار "حارس المرمى جيمس ترافورد؟ أنا سعيد جدا من أجله فهو لاعب ناشيء من أكاديمية مانشستر سيتي ومن مشجعي النادي، وظهر لأول مرة في الدوري هنا واليوم لعب بشكل رائع".

وأتم تصريحاته بالإجابة على سؤال هل لعب إيدرسون آخر مباراة له مع مانشستر سيتي قائلا: "لا تعليق".

مانشستر سيتي جوارديولا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
نوتينجهام يضم جيمس مكاتي من مانشستر سيتي توماس فرانك: صفقات توتنام المقبلة سر يلاحق صلاح.. هالاند يفتتح الموسم بأرقام قياسية في شباكه المفضلة بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يضرب ولفرهامبتون برباعية بي بي سي: توتنام يسرع وتيرة المفاوضات لضم إيزي رومانو: نوتنجهام يقترب من الاتفاق مع يوفنتوس على ضم دوجلاس لويز انتهت الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (0)-(4) مانشستر سيتي أوماري هوتشينسون إلى نوتنجهام فورست حتى 2030
أخر الأخبار
سلة - باترك جاردنر – سعداء بما حققه منتخب مصر حتى الآن.. ويجب أن نركز في ربع النهائي 19 دقيقة | كرة سلة
سلة – الكرداني: الآن سنستعد بقوة لربع نهائي أفروباسكت 28 دقيقة | كرة سلة
الزمالك يكشف طبيعة إصابة نبيل عماد أمام المقاولون 59 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة مودرن سبورت والزمالك ساعة | الدوري المصري
مؤتمر فيريرا: الملعب لم يساعدنا أمام دفاع المقاولون العرب.. وسنحاول التحسن ساعة | الدوري المصري
مكي: أشكر اللاعبين على تأدية واجباتهم ضد الزمالك بعد الخسارة ضد زد ساعة | الدوري المصري
نوتينجهام يضم جيمس مكاتي من مانشستر سيتي ساعة | ميركاتو
الإسماعيلي يواجه الزمالك على استاد هيئة قناة السويس ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511359/جوارديولا-الفوز-في-أول-مباراة-بالدوري-لا-يعني-أي-شيء-ولا-تعليق-على-مستقبل-إيدرسون