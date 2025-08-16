توماس فرانك: صفقات توتنام المقبلة سر

شدد توماس فرانك المدير الفني لتوتنام على أن فريقه لعب بشكل جيد في أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مؤكدا أنه يحتاج للمزيد من التحسن.

وفاز توتنام على بيرنلي بثلاثية دون رد في الجولة الأولى من الدوري.

وقال فرانك عقب المباراة لبي بي سي: "النادي يعمل بجد لمحاولة تعزيز الفريق لكننا لن نتعاقد مع لاعبين إلا إذا كان سيرفع من مستوى الفريق".

وبسؤاله ما هي المراكز التي تحتاج للتدعيم قال: "هذا سر".

وأكمل "هدف ريتشارليسون؟ هدف رائع وإنهاء مميز أمام المرمى، وأيضا صناعة الهدف رائعة من محمد قدوس".

وأضاف "الجمهور كان يهتف لمحمد قدوس كلما استحوذ على الكرة، سيكون مفيدا لنا وعليه أن يقدم أداء ثابتا، إنه صفقة جيدة للفريق".

وأتم تصريحاته "الأداء جيد لكن هناك أمور يمكننا تحسينها، وأشياء يجب أن نتجنبها لأن كل فرق الدوري أقوياء".