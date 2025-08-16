بي بي سي: توتنام يسرع وتيرة المفاوضات لضم إيزي

السبت، 16 أغسطس 2025 - 20:57

كتب : FilGoal

إبيريتشي إيزي - كريستال بالاس

يسعى نادي توتنام إلى إبرام صفقة إبيريتشي إيزي لاعب كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعويض إصابة جيمس ماديسون بقطع في الرباط الصليبي.

وبحسب بي بي سي فإن توتنام يسرع وتيرة المفاوضات مع كريستال بالاس لضم إبيريتشي إيزي.

ووفقا لـ بي بي سي سيتم دفع مبلغ أقل قليلا من الشرط الجزائي البالغ 68 مليون جنيه إسترليني.

وأفاد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن اللاعب الإنجليزي أخبر ناديه برغبته في الرحيل إلى توتنام للعب في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" في وقت سابق فإن توتنام دخل في مفاوضات مع كريستال بالاس لضم إيزي لتعويض جيمس ماديسون المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

وكان كريستال بالاس قد تعاقد مع إيزي قادما من كوينز بارك رينجرز في صيف 2020 مقابل 17 مليون يورو.

وتوج إيزي مع كريستال بالاس بكأس درع المجتمع ضد ليفربول بركلات الترجيح.

ولعب إيزي في الموسم الماضي مع كريستال بالاس 43 مباراة وسجل 14 هدفا وصنع 11 آخرين.

إصابة ماديسون

أعلن نادي توتنام يوم الخميس إصابة لاعبه جيمس ماديسون بقطع في الرباط الصليبي.

وأصيب ماديسون خلال تعادل توتنام مع نيوكاسل يونايتد وديا بكوريا الجنوبية هذا الأسبوع.

وتعرض ماديسون لإصابة قوية في الدقيقة 86 واضطر للخروج من الملعب.

وتعاقد توتنام مع لاعب الوسط في صيف 2023 قادما من ليستر سيتي مقابل 46 مليون يورو.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في 2028.

ولعب ماديسون الموسم الماضي 45 مباراة في جميع البطولات وسجل 12 هدفا وصنع 11 آخرين.

وإجمالا لعب مع توتنام 75 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 21.

