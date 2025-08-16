مباشر أفروباسكت – مصر (77)-(64) أوغندا.. مصر بالعلامة الكاملة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد أوغندا في بطولة إفريقيا لكرة السلة "أفروباسكت".

وكان منتخب مصر ضمن التأهل لدور الـ8 من البطولة المقامة في أنجولا، بعد الفوز على كل من مالي والسنغال.

نهاية المباراة بفوز مصر 77-64

ق 7: تقدم مصر 61-52

انطلاق الربع الثالث

نهاية الربع الثالث بتقدم مصر 55-45

ق 6: تقدم مصر 42-41

انطلاق الربع الثالث

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر 34-33.

ق 6: تقدم مصر 27-23

انطلاق الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بتقدم أوغندا 18-17

ق 2: تقدم أوغندا 14-13

ق 7: تقدم مصر 4-2

انطلاق المباراة