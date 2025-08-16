مباشر أفروباسكت – مصر (77)-(64) أوغندا.. مصر بالعلامة الكاملة
السبت، 16 أغسطس 2025 - 19:36
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد أوغندا في بطولة إفريقيا لكرة السلة "أفروباسكت".
وكان منتخب مصر ضمن التأهل لدور الـ8 من البطولة المقامة في أنجولا، بعد الفوز على كل من مالي والسنغال.
ـــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز مصر 77-64
ق 7: تقدم مصر 61-52
انطلاق الربع الثالث
نهاية الربع الثالث بتقدم مصر 55-45
ق 6: تقدم مصر 42-41
انطلاق الربع الثالث
نهاية الشوط الأول بتقدم مصر 34-33.
ق 6: تقدم مصر 27-23
انطلاق الفترة الثانية
نهاية الفترة الأولى بتقدم أوغندا 18-17
ق 2: تقدم أوغندا 14-13
ق 7: تقدم مصر 4-2
انطلاق المباراة
نرشح لكم
سلة - باترك جاردنر – سعداء بما حققه منتخب مصر حتى الآن.. ويجب أن نركز في ربع النهائي سلة – الكرداني: الآن سنستعد بقوة لربع نهائي أفروباسكت كرة سلة – منتخب مصر بالعلامة الكاملة في مجموعات أفروباسكت بالفوز على أوغندا سلة - الاتحاد السكندري يعلن تجديد عقد هيثم كمال سلة - إبراهيم زهران: فخور بما قدمته ضد السنغال.. وأحب طريقة لعب إيهاب أمين كرة سلة - تم التأهل.. مصر تهزم السنغال في بطولة أمم إفريقيا انتهت كرة سلة - مصر (91)-(77) السنغال.. ثاني مباريات أمم إفريقيا كرة سلة - إيهاب أمين: تماسكنا أمام مالي ونجحنا في الفوز.. ومواجهة السنغال صعبة لتحديد المتصدر