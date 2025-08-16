أوماري هوتشينسون إلى نوتنجهام فورست حتى 2030

أعلن نادي نوتنجهام فورست ضم أوماري هوتشينسون قادما من إبسويتش تاون حتى 2030.

ووفقا للتقارير كلف الانتقال فريق فورست 37 مليون جنيه إسترليني.

وساهم هوتشينسون في تتويج منتخب إنجلترا في الصيف بلقب كأس أوروبا تحت 23 سنة على حساب ألمانيا في النهائي.

وخاض أوماري الموسم الماضي بقميص إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي وسجل 3 أهداف وصنع 2.

وبدأ أوماري مسيرته مع أرسنال وانتقل لتشيلسي في 2022 ثم أعير لإبسويتش في العام التالي وانضم بشكل نهائي لاحقا تحت قيادة ماكينا.

Omari's official. 😁 — Nottingham Forest (@NFFC) August 16, 2025

وقال اللاعب عبر موقع النادي: "أنا متحمس للتواجد هنا، ولا أطيق الانتظار للبدء، سبق أن لعبت على هذا الملعب وشعرت بأجواء عدائية وأتطلع للعب هنا أمام هؤلاء الجماهير وتقديم كل ما لدي لبدء رحلة فصل جديد".

وضم الفريق الذي يقوده نونو سانتو في الصيف الحالي كل من دان ندوي من بولونيا وإيجور جيسوس وجاير كونيا من بوتافوجو وأنجوس جون من نورويتش سيتي.

ويستهل نوتنجهام مشواره في الدوري الإنجليزي غدا الأحد بلقاء برينتفورد.

ويشارك الفريق الموسم الجاري في الدوري الأوروبي بدءا من مرحلة المجموعات.