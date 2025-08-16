تشكيل مانشستر سيتي – مرموش على مقاعد البدلاء ضد ولفرهامبتون.. وهالاند يقود الهجوم

السبت، 16 أغسطس 2025 - 18:23

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي ضد بورنموث

يجلس عمر مرموش على مقاعد بدلاء فريقه مانشستر سيتي في مواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

ويحرس جيمس ترافورد مرمى مانشستر سيتي، وذلك في ظل اقتراب إيدرسون من الرحيل.

أخبار متعلقة:
بي بي سي: الشرطة تلقي القبض على المشجع المسيء لسيمينيو عنصريا بعد موافقة مانشستر يونايتد.. تقرير: خطة روما لإقناع سانشو بعرضه

وأجرى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عدة تغييرات على تشكيل فريقه في هذه المباراة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: جيمس ترافورد

الدفاع: ريكو لويس – جون ستونز – روبن دياز – ريان آيت نوري

الوسط: نيكو جونزاليس – بيرناردو سيلفا – أوسكار بوب – تيجاني ريندرز

الهجوم: جيرمي دوكو – إيرلينج هالاند

مرموش الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي ولفرهامبتون
نرشح لكم
رومانو: نوتنجهام يقترب من الاتفاق مع يوفنتوس على ضم دوجلاس لويز مباشر الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (0)-(2) مانشستر سيتي.. بداية الشوط الثاني أوماري هوتشينسون إلى نوتنجهام فورست حتى 2030 بي بي سي: الشرطة تلقي القبض على المشجع المسيء لسيمينيو عنصريا ميدياست: روما يعرض على أستون فيلا استعارة بايلي أوناي إيمري: لست سعيدا بالتعادل مع نيوكاسل على أرضنا إيدي هاو: من الصعب الإجابة عن أي سؤال يخص إيزاك برونو: سأرحل من مانشستر يونايتد فقط في هذه الحالة
أخر الأخبار
سكاي: أتالانتا يحاول ضم جوسينس مجددا.. ورد فيورنتينا 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد استبعاده من قائمة مباراة الزمالك ضد المقاولون.. تدريبات خاصة لـ أحمد شريف 12 دقيقة | الدوري المصري
رابطة الأندية ترفض طلب الإسماعيلي بنقل مباراته أمام الاتحاد 19 دقيقة | الدوري المصري
غزل المحلة لـ في الجول: لم نحصل على أموال رعاية إمام عاشور حتى الآن.. ورد من الأهلي 19 دقيقة | الدوري المصري
بقدم لاعبه السابق.. إنبي يفوز على وادي دجلة بهدف 23 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل – جريندو يقود هجوم غزل المحلة.. وبادجي أساسي مع سموحة 25 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل المقاولون العرب - تغييرات في الوسط والهجوم ضد الزمالك 27 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - ثنائي فلسطيني يقود الهجوم ضد المقاولون العرب 31 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511325/تشكيل-مانشستر-سيتي-مرموش-على-مقاعد-البدلاء-ضد-ولفرهامبتون-وهالاند-يقود-الهجوم