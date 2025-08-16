تشكيل مانشستر سيتي – مرموش على مقاعد البدلاء ضد ولفرهامبتون.. وهالاند يقود الهجوم
السبت، 16 أغسطس 2025 - 18:23
كتب : FilGoal
يجلس عمر مرموش على مقاعد بدلاء فريقه مانشستر سيتي في مواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.
عمر مرموش
النادي : مانشستر سيتي
ويلعب مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.
ويحرس جيمس ترافورد مرمى مانشستر سيتي، وذلك في ظل اقتراب إيدرسون من الرحيل.
وأجرى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عدة تغييرات على تشكيل فريقه في هذه المباراة.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
المرمى: جيمس ترافورد
الدفاع: ريكو لويس – جون ستونز – روبن دياز – ريان آيت نوري
الوسط: نيكو جونزاليس – بيرناردو سيلفا – أوسكار بوب – تيجاني ريندرز
الهجوم: جيرمي دوكو – إيرلينج هالاند
