تشكيل مانشستر سيتي – مرموش على مقاعد البدلاء ضد ولفرهامبتون.. وهالاند يقود الهجوم

يجلس عمر مرموش على مقاعد بدلاء فريقه مانشستر سيتي في مواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

ويحرس جيمس ترافورد مرمى مانشستر سيتي، وذلك في ظل اقتراب إيدرسون من الرحيل.

وأجرى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عدة تغييرات على تشكيل فريقه في هذه المباراة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: جيمس ترافورد

الدفاع: ريكو لويس – جون ستونز – روبن دياز – ريان آيت نوري

الوسط: نيكو جونزاليس – بيرناردو سيلفا – أوسكار بوب – تيجاني ريندرز

الهجوم: جيرمي دوكو – إيرلينج هالاند