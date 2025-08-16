الاتحاد السكندري لـ في الجول: لن نواجه الإسماعيلي في هيئة قناة السويس

شدد محمد سلامة القائم بأعمال رئيس الاتحاد السكندري أن فريقه لن يواجه الإسماعيلي إلا على استاد السلام.

وكان الإسماعيلي قد أعلن حصوله على موافقة استاد هيئة قناة السويس على استضافة مباريات الفريق الجماهيرية. (طالع التفاصيل)

وقال القائم بأعمال رئيس الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "لن نخوض مباراة الإسماعيلي سوى على استاد السلام وفقا للائحة والتي تستوجب إخطارنا بتغيير الملعب قبل المباراة بـ 72 ساعة".

وأضاف "بالفعل حجزنا الفندق ومكان التدريب للفريق".

وكان الأمن قد رفض استضافة المباريات الجماهيرية للإسماعيلي على استاد الإسماعيلية بسبب عدم وجود اشتراطات مناسبة.

ويستعد الاتحاد للقاء الإسماعيلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل في التاسعة مساءً.

وحصل الإسماعيلي على نقطة من أول جولتين بالدوري المصري بعد التعادل مع بتروجت والخسارة من بيراميدز.

فيما خسر الاتحاد أول مباراتين له في الموسم على يد المصري ومودرن سبورت.

يذكر أن ملعب هيئة قناة السويس يستضيف مباريات سيراميكا كليوباترا حيث أقيمت عليه مباراة الفريق ضد الزمالك في الجولة الأولى.