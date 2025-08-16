الاتحاد السكندري لـ في الجول: لن نواجه الإسماعيلي في هيئة قناة السويس

السبت، 16 أغسطس 2025 - 17:43

كتب : هاني العوضي

الإسماعيلي - الاتحاد

شدد محمد سلامة القائم بأعمال رئيس الاتحاد السكندري أن فريقه لن يواجه الإسماعيلي إلا على استاد السلام.

وكان الإسماعيلي قد أعلن حصوله على موافقة استاد هيئة قناة السويس على استضافة مباريات الفريق الجماهيرية. (طالع التفاصيل)

وقال القائم بأعمال رئيس الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "لن نخوض مباراة الإسماعيلي سوى على استاد السلام وفقا للائحة والتي تستوجب إخطارنا بتغيير الملعب قبل المباراة بـ 72 ساعة".

أخبار متعلقة:
ملعب هيئة قناة السويس يوافق على استضافة مباريات الإسماعيلي الجماهيرية إصابة مروان حمدي لاعب الإسماعيلي بكسرين في القدم.. ومدة غيابه أول هدف و3 بطاقات حمراء.. بيراميدز ينتصر على الإسماعيلي أمين عمر حكما لبيراميدز والإسماعيلي.. والغندور للطلائع والمصري

وأضاف "بالفعل حجزنا الفندق ومكان التدريب للفريق".

وكان الأمن قد رفض استضافة المباريات الجماهيرية للإسماعيلي على استاد الإسماعيلية بسبب عدم وجود اشتراطات مناسبة.

ويستعد الاتحاد للقاء الإسماعيلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل في التاسعة مساءً.

وحصل الإسماعيلي على نقطة من أول جولتين بالدوري المصري بعد التعادل مع بتروجت والخسارة من بيراميدز.

فيما خسر الاتحاد أول مباراتين له في الموسم على يد المصري ومودرن سبورت.

يذكر أن ملعب هيئة قناة السويس يستضيف مباريات سيراميكا كليوباترا حيث أقيمت عليه مباراة الفريق ضد الزمالك في الجولة الأولى.

الاتحاد السكندري الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) دجلة.. بداية اللقاء الأهلي يعلن موعد عودة إمام عاشور للتدريبات الجماعية جاب الله يكشف عن تفاصيل إصابة بن رمضان في الجول يكشف سبب عدم مشاركة محمد شكري ضد فاركو ملعب هيئة قناة السويس يوافق على استضافة مباريات الإسماعيلي الجماهيرية قائمة الزمالك - استبعاد الجزيري وشيكو بانزا.. وانضمام عمرو ناصر وأحمد شريف لمواجهة المقاولون مواعيد مباريات السبت 16 أغسطس - الزمالك ضد المقاولون.. وبرشلونة يواجه مايوركا خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي
أخر الأخبار
بعد موافقة مانشستر يونايتد.. تقرير: خطة روما لإقناع سانشو بعرضه 14 دقيقة | ميركاتو
مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) دجلة.. بداية اللقاء 15 دقيقة | الدوري المصري
ميدياست: روما يعرض على أستون فيلا استعارة بايلي 21 دقيقة | ميركاتو
الاتحاد السكندري لـ في الجول: لن نواجه الإسماعيلي في هيئة قناة السويس 22 دقيقة | الدوري المصري
أوناي إيمري: لست سعيدا بالتعادل مع نيوكاسل على أرضنا 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيدي هاو: من الصعب الإجابة عن أي سؤال يخص إيزاك 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برونو: سأرحل من مانشستر يونايتد فقط في هذه الحالة 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
الطرد الأول.. أستون فيلا يتعادل مع نيوكاسل بـ 10 لاعبين ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511320/الاتحاد-السكندري-لـ-في-الجول-لن-نواجه-الإسماعيلي-في-هيئة-قناة-السويس