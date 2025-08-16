ملعب هيئة قناة السويس يوافق على استضافة مباريات الإسماعيلي الجماهيرية

أعلن النادي الإسماعيلي موافة هيئة قناة السويس على استضافة مباريات الفريق الجماهيرية.

وكان الأمن قد رفض استضافة المباريات الجماهيرية للإسماعيلي على استاد الإسماعيلية بسبب عدم وجود اشتراطات مناسبة.

وكشف النادي عن استقبال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لنصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي لمناقشة عدة ملفات.

ووافق ربيع على إقامة مباريات الإسماعيلية مع الأندية الجماهيرية على ملعب هيئة قناة السويس.

كما قرر أسامة ربيع تقديم دعم مالي عاجل للنادي الإسماعيلي.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وحصل الإسماعيلي على نقطة من أول جولتين بالدوري المصري بعد التعادل مع بتروجت والخسارة من بيراميدز.

وستكون مباراة الاتحاد السكندري هي الأولى التي يستضيفها ملعب هيئة قناة السويس للنادي خلال الموسم الجاري.