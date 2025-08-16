أوناي إيمري: لست سعيدا بالتعادل مع نيوكاسل على أرضنا

عبر أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا عن عدم رضاه بتعادل فريقه مع نيوكاسل يونايتد في أولى مباريات الدوري الإنجليزي.

وتعادل أستون فيلا على ملعبه مع نيوكاسل سلبيا في أولى جولات الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت طرد إيزري كونسا مدافع فيلانز.

وقال إيمري عقب المباراة لـ بي بي سي: "لست سعيدا بالتعادل مع نيوكاسل على أرضنا، في الشوط الأول كان لهم أكثر من فرصة، لكن في الشوط الثاني كنا أخطر ولكن البطاقة الحمراء غيرت مسار المباراة".

وأضاف "رد فعل اللاعبين بعد الطرد كان رائعا، والنقطة عادلة إلى حد ما".

وواصل "كانت مباراة صعبة بعد الطرد، وكنا في حاجة للدفاع بشكل أكبر، لكننا نجحنا في حل جميع المشاكل داخل الملعب".

وأكمل "لا أستطيع التعليق على حالة طرد إيزري كونسا".

وأتم تصريحاته "ماركو بيزوت قدم أداء رائعا وحافظ على نظافة شباكه في أول مباراه له، وهذا يعزز ثقته في نفسه وثقة زملائه فيه".

