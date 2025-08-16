إيدي هاو: من الصعب الإجابة عن أي سؤال يخص إيزاك

عبر إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل يونايتد عن رضاه بمستوى فريقه في أولى مباريات الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا.

ألكسندر إيزاك النادي : نيوكاسل يونايتد نيوكاسل يونايتد

وتعادل نيوكاسل سلبيا خارج ملعبه في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا.

وقال إيدي هاو عقب المباراة لـ بي بي سي: "بطريقة لعبنا أمام أستون فيلا أعتقد أننا كنا نستحق أكثر، كنا ممتازين في الشوط الأول لكننا لم نستطع التسجيل".

وبسؤاله عن موقف إيزاك؟ "من الصعب الإجابة على هذا السؤال، آمل أن يتم حل الأمر سريعا لأن أخباره تتداول باستمرار، الفريق نجح في تجاوز الموقف الصعب وظهرنا بمستوى رائع وعلينا مواصلة ذلك".

وأضاف "إيلانجا كان جيد جدا حقا، وكان يلعب بطريقة مباشرة على المرمى، وأظهر جودة عالية ويبدو أنه سيرفع من مستوى الفريق".

وأتم تصريحاته "مواجهة ليفربول دائما ما تكون مثيرة، فهناك تاريخ حافل في هذه المواجهة بيننا وننتظرها بتشوق ونعرف مدى قوتهم".

وغاب إيزاك عن مباراة نيوكاسل الأولى في الدوري ضد أستون فيلا.

ولا يزال موقف إيزاك غير واضح مع نيوكاسل في ظل رغبته في الرحيل عن النادي.

واحتل نيوكاسل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 66 نقطة، ويستعد لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وضم نيوكاسل في الصيف 4 لاعبين، وهم: أنتوني إلانجا من نوتنجهام فورست مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، ومالك تشاو مدافع ميلان مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وآرون رامسديل حارس ساوثهامبتون على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى أنطونيتو كورديرو جناح ملقا الإسباني في صفقة انتقال حر.

ويلعب نيوكاسل في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي ضد ليفربول مساء يوم الإثنين 25 أغسطس الجاري، في المباراة التي تقام على ملعب سانت جيمس بارك.