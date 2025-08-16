إيدي هاو: من الصعب الإجابة عن أي سؤال يخص إيزاك

السبت، 16 أغسطس 2025 - 17:31

كتب : FilGoal

ألكسندر إيزاك - نيوكاسل يونايتد

عبر إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل يونايتد عن رضاه بمستوى فريقه في أولى مباريات الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا.

ألكسندر إيزاك

النادي : نيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يونايتد

وتعادل نيوكاسل سلبيا خارج ملعبه في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا.

وقال إيدي هاو عقب المباراة لـ بي بي سي: "بطريقة لعبنا أمام أستون فيلا أعتقد أننا كنا نستحق أكثر، كنا ممتازين في الشوط الأول لكننا لم نستطع التسجيل".

أخبار متعلقة:
برونو: سأرحل من مانشستر يونايتد فقط في هذه الحالة الطرد الأول.. أستون فيلا يتعادل مع نيوكاسل بـ 10 لاعبين ميرور: نيوكاسل قد يقر عقوبة مالية ضد إيزاك

وبسؤاله عن موقف إيزاك؟ "من الصعب الإجابة على هذا السؤال، آمل أن يتم حل الأمر سريعا لأن أخباره تتداول باستمرار، الفريق نجح في تجاوز الموقف الصعب وظهرنا بمستوى رائع وعلينا مواصلة ذلك".

وأضاف "إيلانجا كان جيد جدا حقا، وكان يلعب بطريقة مباشرة على المرمى، وأظهر جودة عالية ويبدو أنه سيرفع من مستوى الفريق".

وأتم تصريحاته "مواجهة ليفربول دائما ما تكون مثيرة، فهناك تاريخ حافل في هذه المواجهة بيننا وننتظرها بتشوق ونعرف مدى قوتهم".

وغاب إيزاك عن مباراة نيوكاسل الأولى في الدوري ضد أستون فيلا.

ولا يزال موقف إيزاك غير واضح مع نيوكاسل في ظل رغبته في الرحيل عن النادي.

واحتل نيوكاسل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 66 نقطة، ويستعد لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وضم نيوكاسل في الصيف 4 لاعبين، وهم: أنتوني إلانجا من نوتنجهام فورست مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، ومالك تشاو مدافع ميلان مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وآرون رامسديل حارس ساوثهامبتون على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى أنطونيتو كورديرو جناح ملقا الإسباني في صفقة انتقال حر.

ويلعب نيوكاسل في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي ضد ليفربول مساء يوم الإثنين 25 أغسطس الجاري، في المباراة التي تقام على ملعب سانت جيمس بارك.

الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد إيزاك
نرشح لكم
أوماري هوتشينسون إلى نوتنجهام فورست حتى 2030 تشكيل مانشستر سيتي – مرموش على مقاعد البدلاء ضد ولفرهامبتون.. وهالاند يقود الهجوم بي بي سي: الشرطة تلقي القبض على المشجع المسيء لسيمينيو عنصريا ميدياست: روما يعرض على أستون فيلا استعارة بايلي أوناي إيمري: لست سعيدا بالتعادل مع نيوكاسل على أرضنا برونو: سأرحل من مانشستر يونايتد فقط في هذه الحالة الطرد الأول.. أستون فيلا يتعادل مع نيوكاسل بـ 10 لاعبين ميرور: نيوكاسل قد يقر عقوبة مالية ضد إيزاك
أخر الأخبار
سكاي: نوتنجهام يتوصل لاتفاق مع رين على ضم كاليمويندو 14 دقيقة | ميركاتو
حكم ضد صحيفة إسبانية ورئيس تحريرها بسبب نشر تسجيلات ضد رئيس ريال مدريد 18 دقيقة | الدوري الإسباني
أوماري هوتشينسون إلى نوتنجهام فورست حتى 2030 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قطة: بيراميدز قادر على الفوز بكل البطولات.. الشيبي الأفضل في مصر وهذا موقفي من العودة للأهلي 43 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف تفاصيل شكوى الأهلي ضد محمد معروف 53 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر سيتي – مرموش على مقاعد البدلاء ضد ولفرهامبتون.. وهالاند يقود الهجوم 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بي بي سي: الشرطة تلقي القبض على المشجع المسيء لسيمينيو عنصريا ساعة | الكرة الأوروبية
بعد موافقة مانشستر يونايتد.. تقرير: خطة روما لإقناع سانشو بعرضه ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511318/إيدي-هاو-من-الصعب-الإجابة-عن-أي-سؤال-يخص-إيزاك