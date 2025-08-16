ميرور: نيوكاسل قد يقر عقوبة مالية ضد إيزاك

كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية عن عقوبة محتملة على ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل.

ألكسندر إيزاك النادي : نيوكاسل يونايتد نيوكاسل يونايتد

وفقا لميرور فإن إيزاك لا يزال يرفض المشاركة مع نيوكاسل لرغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويواصل إيزاك التدرب بشكل منفرد في مقر تدريبات النادي، ولكنه لا يشارك في التدريبات الجماعية بقرار من النادي.

وأشارت ميرور إلى أن النادي سيغرم إيزاك ماليا في حال غيابه عن التدريبات الفردية التي أقرها المدرب.

وغاب إيزاك عن المباراة الأولى لنيوكاسل في الدوري الإنجليزي ضد أستون فيلا والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف.

واحتل نيوكاسل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 66 نقطة، ويستعد لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وضم نيوكاسل في الصيف 4 لاعبين، وهم: أنتوني إلانجا من نوتنجهام فورست مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، ومالك تشاو مدافع ميلان مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وآرون رامسديل حارس ساوثهامبتون على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى أنطونيتو كورديرو جناح ملقا الإسباني في صفقة انتقال حر.