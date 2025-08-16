سلوت: انبهرت بتكريم جوتا.. وانتابني نفس شعور صلاح ولكن دون دموع

شدد أرني سلوت مدرب ليفربول على أن التركيز على تكريم ديوجو جوتا كان هو الشيء الرئيسي في يوم مباراته ضد بورنموث.

وافتتح ليفربول موسمه بالفوز على بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أحاسيسي عقب المباراة؟ إذا كنا نملك نصف ساعة يمكنني التعبير عن ذلك ولكن الإحساس الأكبر هو الانبهار بتكريم جوتا، اللافتة التي ظهرت وأغنية لن تسير وحدك أبدا وتكريمه في الدقيقة 20 وعقب المباراة، كان ذلك رائعا وقويا وهذا هو شعوري الرئيسي".

وواصل: "بعد أن هتفت الجماهير باسمه طوال المباراة وخلال الموسم الماضي كان من اللطيف أن يعطيهم كييزا شيئا بعد عودته وهذا ما فعله".

وأكمل: "الأجواء في الدقائق الأخيرة كانت رائعة، كنت أعتقد أن التتويج بالدوري هنا سيكون مميزا عن الفوز ضد بورنموث ولكن ما حدث في الدقائق الأخيرة كان مبهرا".

وتابع: "طالما يتواجد كييزا بالفريق فهو لاعب في ليفربول ولا أملك سببا يجعلني أعتقد أن شيئا سيتغير، لقد حظي بوقت صعب في الموسم الماضي وكان يجهز لياقته ولسوء الحظ غاب عن الرحلة الآسيوية ولم يلعب كثيرا ولكن ليس هو فقط، أيضا جو جوميز وكونر برادلي ولذلك جميع التبديلات كانت بدخول لاعبين لن يقدروا حاليا على لعب 90 دقيقة".

وعن سر حب الجماهير لكييزا قال: "من الصعب أن أجيبك عن هذا، لأنه رغم أنني أيضا من مشجعي النادي، إلا أنني لست ممن يقفون في المدرج ولست أنا من يؤلف هذه الأغاني. الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله ربما هو أن فيديريكو يملك تاريخا كبيرا، فقد كان لاعبا مهما، واتخذ قرار الانتقال من إيطاليا إلى إنجلترا، وهو أمر لا يحدث كثيرا، إذ لا نرى العديد من اللاعبين الإيطاليين يأتون إلى إنجلترا. لا أعلم ربما أيضا لأن الأغنية جميلة وسهلة للغناء لكنني على الأرجح لا أمنحه التقدير الذي يستحقه. لا أستطيع أن أقدم لك الإجابة الدقيقة، لكن قد يكون لذلك علاقة. كما أنه سجل هدفا مهما في إنجلترا مع منتخب بلاده، وربما ما زال جمهورنا يتذكر ذلك".

وشدد: "أعتقد أن واقعة العنصرية ضد سيمينيو يتم التحقيق بها من قبل الشرطة حاليا والنادي أعلن موقفه حول ذلك، هذا اليوم كان من المفترض أن يدور حول جوتا وتكريمه ولكن أيضا يجب إبراز ما حدث لأنه غير مقبول في أي ملعب كرة قدم، لقد تحدثت مع سيمينيو وقلت له إننا سنفعل أي شيء لإيجاد ذلك الشخص وأعتقد أنهم وجدوه بالفعل".

وأردف: "بعد ما حدث له رأينا أداء سيمينيو في الشوط الثاني، هو ليس فقط لاعبا جيدا ولكن أيضا شخصية قوية".

وكشف: "لست واثقا بما شعر به محمد صلاح لأنني لم أتحدث معه ولم أرد ذلك لأنني رأيت ما حدث مع الجماهير عقب المباراة، لقد استمروا في الغناء لجوتا عقب المباراة ولا يمكنك أن تتوقع شيئا آخر من جماهير ليفربول وأعتقد أن صلاح شعر بكم كان خاصا ذلك التكريم ولهذا ربما قد يكون تأثر عاطفيا بذلك لأننا نعرف أن عائلته هنا، لقد شعرت بالمثل ولكن دون دموع".

وسجل محمد صلاح الهدف الرابع لليفربول في المباراة.