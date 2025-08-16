محمد معروف حكما لمباراة جامبيا وبوروندي في تصفيات كأس العالم
السبت، 16 أغسطس 2025 - 12:47
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين محمد معروف حكما لمباراة جامبيا وبوروندي.
ويلتقي منتخب جامبيا مع بوروندي يوم الثلاثاء 9 سبتمبر بالعاصمة الكينية نيروبي في تصفيات كأس العالم.
وسيعاون معروف في المباراة كل من أحمد توفيق طلب وسامي هلهل كحكمين مساعدين وأحمد الغندور كحكم رابع.
ويحتل منتخب جامبيا المركز الخامس بالمجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب بوروندي المركز الثالث برصيد 10 نقاط.
ويتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة عن الجابون.
ويتأهل صاحب المركز الأول بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026، بنيما يشارك صاحب المركز الثاني في الملحق.
وكان معروف قد قاد مباراة الأهلي ضد فاركو مساء أمس السبت في الدوري المصري الممتاز.
نرشح لكم
الثالثة.. توم أبونجيل حكما لمباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم أمين عمر حكما لمواجهة كينيا وجامبيا في تصفيات كأس العالم خبر في الجول - بعد طلب المريخ.. برج العرب يخاطب اتحاد الكرة لمعاينة "كاف" الملعب واعتماده تقرير مغربي: بعد فشل التوصل لاتفاق مع الوداد.. عطية الله يحسم وجهته محمود عاشور حكما لمواجهة بوركينا فاسو ضد موريتانيا في أمم إفريقيا للمحليين الخامس.. حسام البدري ينضم لقائمة المصريين المتوجين بلقب الدوري الليبي الـ 14 في تاريخه.. حسام البدري يقود أهلي طرابلس للتتويج بالدروي الليبي بعد رحيله عن مودرن سبورت.. اتحاد الجزائر يستعيد بن شيخة لمدة موسم