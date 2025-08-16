محمد معروف حكما لمباراة جامبيا وبوروندي في تصفيات كأس العالم

السبت، 16 أغسطس 2025 - 12:47

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - الحكم محمد معروف

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين محمد معروف حكما لمباراة جامبيا وبوروندي.

ويلتقي منتخب جامبيا مع بوروندي يوم الثلاثاء 9 سبتمبر بالعاصمة الكينية نيروبي في تصفيات كأس العالم.

وسيعاون معروف في المباراة كل من أحمد توفيق طلب وسامي هلهل كحكمين مساعدين وأحمد الغندور كحكم رابع.

ويحتل منتخب جامبيا المركز الخامس بالمجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب بوروندي المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

ويتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة عن الجابون.

ويتأهل صاحب المركز الأول بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026، بنيما يشارك صاحب المركز الثاني في الملحق.

وكان معروف قد قاد مباراة الأهلي ضد فاركو مساء أمس السبت في الدوري المصري الممتاز.

