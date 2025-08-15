الثنائية العاشرة.. زيزو يضيف هدفا جديدا لـ الأهلي ضد فاركو

أضاف أحمد سيد "زيزو" ثاني أهدافه مع الأهلي في الدوري المصري ضد فاركو في الجولة الثانية.

وسجل زيزو أول أهدافه مع الأهلي في الشوط الأول بعد عرضية محمد علي بن رمضان برأسية. (شاهد الهدف)

وفي الثاني عزز اللاعب من تقدم الأهلي بتحويل عرضية أشرف بنشرقي في الشباك في الدقيقة 59.

وتعد تلك عاشر ثنائية لزيزو في الدوري المصري، إذ فعلها 9 مرات سابقة مع الزمالك.

بن شرقي يصنع وزيزو يسجل 🦅 الهدف الثالث للأهلي في مرمى فاركو ⚽ pic.twitter.com/66ziIvXnfH — ON Sport (@ONTimeSports) August 15, 2025

وجاءت من قبل ضد كل من أسوان – مودرن سبورت (2) – الجونة – حرس الحدود (2) – سموحة – الاتحاد السكندري – مصر للمقاصة، ليصبح لقاء فاركو العاشر.

وكان الأهلي قد تقدم بفضل هدف محمد شريف الذي سجل أول أهدافه في الفترة الثانية مع الأهلي. (طالع التفاصيل)

وصنع زيزو هدفين في الجولة الأولى من الدوري لصالح الأهلي ضد مودرن سبورت في التعادل 2-2، ليساهم في 4 أهداف من أصل 5 للأهلي في أول مباراتين.

صاحب الـ 29 عاما رفع رصيده لـ 63 هدفا في الدوري المصري خلال 174 مباراة.

وسجل زيزو مع الزمالك 61 هدفا في الدوري المصري خلال المواسم الـ 7 السابقة.