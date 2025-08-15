الثنائية العاشرة.. زيزو يضيف هدفا جديدا لـ الأهلي ضد فاركو

الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 22:43

كتب : FilGoal

احتفال زيزو بهدفه الأول مع الأهلي

أضاف أحمد سيد "زيزو" ثاني أهدافه مع الأهلي في الدوري المصري ضد فاركو في الجولة الثانية.

وسجل زيزو أول أهدافه مع الأهلي في الشوط الأول بعد عرضية محمد علي بن رمضان برأسية. (شاهد الهدف)

وفي الثاني عزز اللاعب من تقدم الأهلي بتحويل عرضية أشرف بنشرقي في الشباك في الدقيقة 59.

أخبار متعلقة:
بحبح "قلب الأسد".. التحول من مدافع لمهاجم لحل أزمة بتروجت في الدوري ضد فاركو.. زيزو يسجل أول أهدافه بقميص الأهلي رقم 60 مرتين.. محمد شريف يتقدم بالهدف الأول لـ الأهلي ضد فاركو الثالثة.. توم أبونجيل حكما لمباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

وتعد تلك عاشر ثنائية لزيزو في الدوري المصري، إذ فعلها 9 مرات سابقة مع الزمالك.

وجاءت من قبل ضد كل من أسوان – مودرن سبورت (2) – الجونة – حرس الحدود (2) – سموحة – الاتحاد السكندري – مصر للمقاصة، ليصبح لقاء فاركو العاشر.

وكان الأهلي قد تقدم بفضل هدف محمد شريف الذي سجل أول أهدافه في الفترة الثانية مع الأهلي. (طالع التفاصيل)

وصنع زيزو هدفين في الجولة الأولى من الدوري لصالح الأهلي ضد مودرن سبورت في التعادل 2-2، ليساهم في 4 أهداف من أصل 5 للأهلي في أول مباراتين.

صاحب الـ 29 عاما رفع رصيده لـ 63 هدفا في الدوري المصري خلال 174 مباراة.

وسجل زيزو مع الزمالك 61 هدفا في الدوري المصري خلال المواسم الـ 7 السابقة.

أحمد سيد زيزو الأهلي فاركو الدوري المصري
نرشح لكم
محمد شريف: تعلمنا من أخطائنا.. والهدف المبكر ساعدنا ضد فاركو خطاب: التغييرات الكثيرة أثرت علينا ضد الأهلي.. والمباراة مرت بمرحلتين مؤتمر ريبيرو - عن تأثير خطأ شوبير وحقيقة مشاركة بنشرقي بضغط الجماهير حرس الحدود يبدأ مشواره في الدوري بالفوز على البنك بصاروخية الشيخ ثنائية زيزو ويوم هاني الحافل.. الأهلي يحقق الفوز الأول برباعية أمام فاركو شحاتة: كنا على قدر المسؤولية في الشوط الثاني ضد بتروجت.. وهذا ما ينقص الكهرباء بحبح "قلب الأسد".. التحول من مدافع لمهاجم لحل أزمة بتروجت في الدوري ضد فاركو.. زيزو يسجل أول أهدافه بقميص الأهلي
أخر الأخبار
الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
محمد شريف: تعلمنا من أخطائنا.. والهدف المبكر ساعدنا ضد فاركو 20 دقيقة | الدوري المصري
ثورة سيمينيو أخمدها كييزا.. ليفربول يخطف فوزا مثيرا أمام بورنموث 38 دقيقة | المحترفون
خطاب: التغييرات الكثيرة أثرت علينا ضد الأهلي.. والمباراة مرت بمرحلتين 40 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر ريبيرو - عن تأثير خطأ شوبير وحقيقة مشاركة بنشرقي بضغط الجماهير ساعة | الدوري المصري
حرس الحدود يبدأ مشواره في الدوري بالفوز على البنك بصاروخية الشيخ ساعة | الدوري المصري
ثنائية زيزو ويوم هاني الحافل.. الأهلي يحقق الفوز الأول برباعية أمام فاركو ساعة | الدوري المصري
النصر يعلن ضم كومان ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 3 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 4 تشكيل الأهلي - بنشرقي أساسي ضمن 4 تعديلات أمام فاركو
/articles/511284/الثنائية-العاشرة-زيزو-يضيف-هدفا-جديدا-لـ-الأهلي-ضد-فاركو