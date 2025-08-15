ضد فاركو.. زيزو يسجل أول أهدافه بقميص الأهلي

الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 21:53

كتب : FilGoal

احتفال زيزو بهدفه الأول مع الأهلي

سجل أحمد سيد زيزو أول أهدافه بقميص الأهلي ضد فاركو في الدوري المصري.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بنتيجة 2-0 ضد فاركو على استاد القاهرة لحساب الجولة الثانية.

وسجل زيزو الهدف برأسية في الدقيقة 21 بعد عرضية من محمد علي بن رمضان بعد تمريرة ثنائية بينهما.

وكان الأهلي قد تقدم بفضل هدف محمد شريف الذي سجل أول أهدافه في الفترة الثانية مع الأهلي. (طالع التفاصيل)

وصنع زيزو هدفين في الجولة الأولى من الدوري لصالح الأهلي ضد مودرن سبورت في التعادل 2-2.

صاحب الـ 29 عاما رفع رصيده لـ 62 هدفا في الدوري المصري خلال 174 مباراة.

وسجل زيزو مع الزمالك 61 هدفا في الدوري المصري خلال المواسم الـ 7 السابقة.

الأهلي أحمد سيد زيزو فاركو الدوري المصري
