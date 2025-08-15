ضد فاركو.. زيزو يسجل أول أهدافه بقميص الأهلي

سجل أحمد سيد زيزو أول أهدافه بقميص الأهلي ضد فاركو في الدوري المصري.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بنتيجة 2-0 ضد فاركو على استاد القاهرة لحساب الجولة الثانية.

وسجل زيزو الهدف برأسية في الدقيقة 21 بعد عرضية من محمد علي بن رمضان بعد تمريرة ثنائية بينهما.

زيزو يصل الجزيرة 🦅



الهدف الرسمي الأول لـ زيزو مع الأهلي.. ويضيف الهدف الثاني في شباك فاركو ⚽

وكان الأهلي قد تقدم بفضل هدف محمد شريف الذي سجل أول أهدافه في الفترة الثانية مع الأهلي. (طالع التفاصيل)

وصنع زيزو هدفين في الجولة الأولى من الدوري لصالح الأهلي ضد مودرن سبورت في التعادل 2-2.

صاحب الـ 29 عاما رفع رصيده لـ 62 هدفا في الدوري المصري خلال 174 مباراة.

وسجل زيزو مع الزمالك 61 هدفا في الدوري المصري خلال المواسم الـ 7 السابقة.