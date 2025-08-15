الصفقات لم تتوقف.. ليفربول يضم جيوفاني ليوني

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعاقده مع الإيطالي جيوفاني ليوني قادما من بارما الإيطالي.

صاحب الـ 18 عاما انضم للريدز بعقد طويل الأمد بمقابل مادي يصل لـ 35 مليون يورو وفقا للتقارير.

وتألق ليوني في أول مواسمه بالدوري الإيطالي مع بارما إذ خاض الموسم الماضي 17 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

وقال ليوني عبر موقع النادي: "سعيد للغاية كوني هنا، وأتشرف بذلك، متحمس كثيرا وشرف لي وسعيد للغاية باهتمام ليفربول بضمي وعندما علمت بالأمر قلت إنه أمر جنوني".

وبدأ ليوني مسيرته مع بادوفا وخاض أول مباراة رسمية له في مارس 2023 قبل أن يتم عامه الـ 16 بـ 3 أشهر.

وشارك في موسم 2023-24 مع سامبدوريا في 12 مباراة بالدرجة الثانية على سبيل الإعارة ثم انتقل لبارما في الصيف الماضي.

وسيرتدي ليوني القميص رقم 15 بقميص الريدز.

وأبرم ليفربول صفقات مدوية في الصيف الجاري على رأسها فلوريان فيرتز أغلى لاعب في تاريخ الدوري وكذلك هوجو إيكيتيكي.

وكان ليفربول دعم دفاعه في الصيف الجاري بالظهير الأيمن جيرمي فريمبونج، والظهير الأيسر مليوس كيركيز.

وخسر ليفربول كأس درع الاتحاد الإنجليزي قبل أيام بركلات الترجيح أمام كريستال بالاس.

ويستهل ليفربول الدوري الإنجليزي بلقاء بورنموث مساء اليوم الجمعة.

