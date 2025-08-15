الصفقة الثامنة.. ليدز يونايتد يتعاقد مع دومينيك كالفيرت لوين

أعلن نادي ليدز يونايتد التعاقد مع دومينيك كالفيرت لوين في صفقة انتقال حر.

وجاء ذلك بعد نهاية تعاقد اللاعب مع إيفرتون بنهاية الموسم الماضي.

ووقع لوين على عقد انضمامه لفريق إيلاند رود لمدة 3 سنوات.

وسجل لوين 57 هدفا في 239 مباراة في الدوري الإنجليزي.

وبدأ لوين مسيرته مع شيفيلد يونايتد ثم انتقل لإيفرتون وظهر لأول مرة في الدوري الإنجليزي في 2016.

✍️ 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲, 𝗗𝗼𝗺𝗶𝗻𝗶𝗰!#LUFC is delighted to announce the signing of Dominic Calvert-Lewin — Leeds United (@LUFC) August 15, 2025

وساهم في تتويج منتخب إنجلترا للشباب بلقب كأس العالم تحت 20 عاما وسجل هدف التتويج.

وأصبح لوين ثامن تعاقدات ليدز يونايتد في الموسم الجديد بعد عودة الفريق مجددا للدوري الإنجليزي تحت قيادة دانييل فاركي.

وضم ليدز كل من لوكاس بيري وجاكا بوجول وسيباستيان بورناو وجابريل جودمونسون وأنتون ستاش وشين لونجستاف ولوكاس نميشا.

ويستهل ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي بلقاء إيفرتون في ختام الجولة الأولى يوم الإثنين المقبل.