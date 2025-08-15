الصفقة الثامنة.. ليدز يونايتد يتعاقد مع دومينيك كالفيرت لوين

الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 18:30

كتب : FilGoal

كالفيرت لوين - ليدز يونايتد

أعلن نادي ليدز يونايتد التعاقد مع دومينيك كالفيرت لوين في صفقة انتقال حر.

وجاء ذلك بعد نهاية تعاقد اللاعب مع إيفرتون بنهاية الموسم الماضي.

ووقع لوين على عقد انضمامه لفريق إيلاند رود لمدة 3 سنوات.

وسجل لوين 57 هدفا في 239 مباراة في الدوري الإنجليزي.

وبدأ لوين مسيرته مع شيفيلد يونايتد ثم انتقل لإيفرتون وظهر لأول مرة في الدوري الإنجليزي في 2016.

وساهم في تتويج منتخب إنجلترا للشباب بلقب كأس العالم تحت 20 عاما وسجل هدف التتويج.

وأصبح لوين ثامن تعاقدات ليدز يونايتد في الموسم الجديد بعد عودة الفريق مجددا للدوري الإنجليزي تحت قيادة دانييل فاركي.

وضم ليدز كل من لوكاس بيري وجاكا بوجول وسيباستيان بورناو وجابريل جودمونسون وأنتون ستاش وشين لونجستاف ولوكاس نميشا.

ويستهل ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي بلقاء إيفرتون في ختام الجولة الأولى يوم الإثنين المقبل.

