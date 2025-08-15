مؤتمر جوارديولا: إيدرسون لم يخبرني برغبته في الرحيل.. وغياب 3 لاعبين أمام ولفرهامبتون

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن موقف الغائبين من مواجهة ولفرهامبتون في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.

وتدرب إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي إيدرسون، وسط تقارير مستمرة تربطه بالانتقال إلى جالطة سراي التركي.

وأوضح جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لم يأت إيدرسون إلى ليخبرني برغبته في الرحيل، أو وصول عرض له".

وأشار جوارديولا إلى غياب إيدرسون عن تشكيل مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون، بجانب يوشكو جفارديول، وسافينيو.

وحقق مانشستر سيتي الفوز أمام بالميرمو بثلاثية نظيفة في ختام استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد.

وغاب جفارديول عن مباراة باليرمو بسبب الإصابة، فيما تعرض سافينيو للإصابة خلال المباراة.

وقال جوارديولا: "نأمل أن يستمر سافينيو معنا حتى نهاية الموسم".

وأكمل "إنه لاعب استثنائي، ولكن في النهاية، وكما هو الحال دائمًا، رغبة اللاعب هي الأهم، وبعد ذلك يجب التوصل إلى اتفاق مع النادي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سيبقى هنا".

وشارك فيل فودين في التدريبات بعد غيابه عن مباراة باليرمو الأسبوع الماضي بسبب إصابة في الكاحل.

وعن جيمس ماكاتي لاعب الفريق المنتقل إلى نوتينجهام فورست، قال جوارديولا: "كان لدى ماكاتي إمكانيات كبيرة ليكون معنا، ولكن يريد الحصول على مزيد من الدقائق".

وأضاف مدرب مانشستر سيتي "اختار أن يذهب إلى ناد آخر للحصول على تلك الفرصة، وأنا أفهم ذلك تمامًا".

وكشف عن موقف رودري العائد من الإصابة الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي "سيعود قريبًا، لكن المهم أن ركبته في حالة ممتازة، الآن يحتاج إلى دقائق إضافية في التدريبات، وإن أمكن في المباريات، ما نريده هو ألا يعود ويتراجع خطوة إلى الوراء. هذا لن يكون جيدًا."