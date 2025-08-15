مؤتمر أرتيتا: الكل اختار أوديجارد قائدا.. وسنرى ماذا سيقدم جيوكيريس ضد يونايتد

يأمل ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن يواصل فريقه تقديم ما فعله في المواسم الماضية مع انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

ويستعد أرتيتا لقاء مانشستر يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي يوم الجمعة.

وقال الإسباني في المؤتمر الصحفي: "رأيي واضح وكذلك الطاقم الفني واللاعبين، طلبت من اللاعبين التصويت لاختيار القائد وكلهم اختاروا أوديجارد وبفارق كبير، وهو أمر واضح أن الفريق يشعر بالتحسن".

وأضاف "أنا سعيد لوجود فيكتور جيوكيريس، سيكون لديه تأثير ضخم على الفريق وتأقلمه جيد للغاية".

وأكمل "مهاجمون كُثر انضموا من دوريات مختلفة ونحاول صنع الظروف المناسبة له من أجل أن ينجح، وسنرى ماذا سيقدم يوم الأحد".

وواصل "مارتن زوبيمندي إضافة عظيمة للفريق وسعداء بوجوده وسيكون لائقا لمباراة الأحد".

وأردف "الضغط من أجل الفوز بالدوري؟ إذا واصلنا الحفر ثم الحفر في يوم ما سنجد الذهب، هذا ما تعلمته من الحياة".

وأتم "في آخر 3 سنوات حصلنا على الكثير من النقاط أكثر من باقي فرق الدوري وهذا يتحدث عن الاستمرارية، والآن علينا أن نواصل فعل ذلك هذا الموسم".

وضم أرسنال كل من فكيتور جيوكيريس ومارتن زوبيميندي ونوني مادويكي وكريستيان موسكيرا وكريستيان نورجارد وكيبا أريزابالاجا.