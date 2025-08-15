مؤتمر أموريم: نريد العودة للمشاركات الأوروبية.. وأستطيع رؤية سيسكو مهاجما لـ يونايتد فترة طويلة

أعلن روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد موقف نيامين سيسكو مهاجم الفريق الجديد من المشاركة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

ويستعد يونايتد للقاء أرسنال في ختام الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وقال البرتغالي في المؤتمر الصحفي: "بنيامين سيسكو لم يحظ بالكثير من الوقت معنا لكنه جاهز، بدنيا جاهز وهو أهم شيء في هذا الدوري، وهو ذكي للغاية وسنرى إذا كان سيبدأ المباراة أم لا".

وأضاف "أعتقد أن لديه مستقبل كبير يستطيع اللعب في أكثر من أسلوب كرة قدم مختلف، أستطيع رؤيته مهاجما لمانشستر يونايتد لفترة طويلة وهذا سبب تعاقدنا معه بهذا المقابل المادي".

وواصل "هدف مانشستر يونايتد؟ نريد العودة للمشاركة في المسابقات الأوروبية، لكن من الصعب كمدرب ليونايتد أن أقول شيئا كذلك".

وأكمل "سنقاتل من أجل ذلك، وعلينا أن نتحسن وأن نركز في مباراة تلو الأخرى".

وعن برونو فيرنانديز قائد الفريق قال: "الموسم الماضي عندما كان برونو فيرنانديز كلاعب وسط كان يسدد كثيرا بالقرب من منطقة الجزاء".

وأردف "أعتقد أنه من الجيد أن يبقى برونو في مركز واحد، أريده أم يكون بالقرب من الكرة لأنه مهم لفريقنا، لكن أحيانا نريده أن يكون بالقرب من المرمى، وعلينا أن نحاول التنسيق مباراة تلو الأخرى وجود أفضل اللاعبين في أفضل مراكز".

واستدرك "راسموس هويلوند يمتلك أكثر من خيار ولا زال لاعبا في الفريق".

وردا على إمكانية التعاقد مع لاعب وسط جديد قال: "سعيد باللاعبين الموجودين، ويعملون بشكل جيد للغاية، لدينا لاعبين مختلفين في هذا المركز".

وأتم "ماسون ماونت يمكنه أن يلعب في الوسط لكننا سنرى ماذا سيحدث، ولدينا لاعبين يستطيعون التعامل مع الأمر".

وضم يونايتد في الصيف كل من ماتيوس كونيا وبريان مبومو وبنيامين سيسكو ودييجو ليون.

