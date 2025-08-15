أمين عمر حكما لمواجهة كينيا وجامبيا في تصفيات كأس العالم

اختارت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة كينيا وجامبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك كأس العالم في يونيو 2026.

ويلتقي منتخبا كينيا وجامبيا يوم 5 سبتمبر المقبل على ستاد كاساراني بالعاصمة الكينية نيروبي، ضمن مباريات الجولة السابعة لحساب المجموعة السادسة من التصفيات.

ويدير المباراة الحكم المصري أمين عمر، ويعاونه محمود أبو الرجال، وأحمد حسام طه، فيما يتواجد محمود ناجي حكما رابعا.

ويحتل منتخب كينيا المركز الرابع في المجموعة برصيد 6 نقاط، ويليه منتخب جامبيا خامسا برصيد 4 نقاط.

وسبق أن أدار أمين عمر مباراة توجو أمام موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم مارس الماضي، وتواجد بصحبته محمود أبو الرجال.

كما انضم أمين عمر إلى معسكر حكام النخبة الذي نظمه الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، وكذلك في المعسكر الإعدادي للحكام المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2026

أمين عمر البالغ من العمر 39 عاما، يحمل الشارة الدولية منذ عام 2017.

وأدار هذا الموسم مباراتين في أول جولتين بالدوري، المصري أمام الاتحاد السكندري في الجولة الأولى، وبيراميدز أمام الإسماعيلي في الجولة الثانية.