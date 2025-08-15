مؤتمر مدرب نيوكاسل: موقف إيزاك كما هو ومحادثاتنا ستبقى خاصة.. وخط هجومنا ليس مثاليا

الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 12:34

كتب : FilGoal

ألكسندر إيزاك

تحدث إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل عن موقف ألكسندر إيزاك مهاجم الفريق من خوض المواجهة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي.

ألكسندر إيزاك

النادي : نيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يونايتد

ويلعب نيوكاسل أمام أستون فيلا الثانية والنصف ظهر السبت في الجولة الافتتاحية من بريميرليج.

وأوضح إيدي هاو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "وضع ألكسندر إيزاك كما هو، لم يطرأ أي تغيير، كل تركيزي منصب على مباراة أستون فيلا غدا".

أخبار متعلقة:
جارديان: تمهيدا لرحيل إيزاك؟.. برينتفورد يستبعد ويسا تحسبا لانتقاله إلى نيوكاسل أثليتك: إيزاك لن يلعب لنيوكاسل مجددا حتى لو انتهت فترة الانتقالات دون رحيله مدرب نيوكاسل: لسنا في وضع يسمح لنا بمنع إيزاك من الرحيل

وأكمل "وضع إيزاك واضح منذ فترة وسيظل كذلك، كانت علاقتي رائعة مع إيزاك، وهذه الشراكة ضرورية مع كل لاعب لمحاولة تطويره، وأرغب دائما أن أكون بجانبه".

وأضاف "لا أعتقد أن إيزاك كان ليحقق كل هذه النجاحات لولا دعم زملائه في الفريق والجماهير، فهو يدرك ذلك تماما وهو شخص ذكي".

وردا على سؤال: هل سيلعب إيزاك أمام أستون فيلا؟، قال "أريده أن يلعب ويتدرب، لكن تفاصيل محادثاتنا سابقا ستبقى خاصة".

واستدرك إيدي هاو "خط الهجوم ليس مثاليا ولكن لدينا الوقت الكافي".

وأخبر إيزاك إدارة نيوكاسل أنه يصر على الانتقال إلى ليفربول، وأنه لن يلعب مع الفريق حتى لو أغلقت فترة الانتقالات الصيفية.

وعن بقية اللاعبين، أشار إلى أن جميع اللاعبين متاحون للعب باستثناء جو ويلوك، ولكن لم يستبعد مشاركته "ليس بعيدا عن اللعب".

كما تحدث عن صفقاته الجديد مالك تشاو، وجاكوب رامسي المنتظر انضمامه من أستون فيلا "مالك تشاو في حالة جيدة وسيكون جزءًا مهما من الفريق، تدرب لمدة يومين، وانضمامه لم يكن سهلاً".

وأكمل "أنا سعيد للغاية، لقد كانت وتيرة الانتقالات بطيئة، ولكن تحولت الأمور إيجابيا بمرور الوقت، أصبحنا أقوى ونجحنا في استقدام لاعبين متميزين".

وأتم حديثه "في بداية فترة ما بعد الموسم، لم أتردد في وصفها بالفترة العصيبة، وهذا واضح، لكن اللاعبين أقويا ذهنيا، والمزاج جيد والأداء أفضل مؤخرًا، هذه الأمور وحدتنا بطريقة لم نكن نتوقعها".

واحتل نيوكاسل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 66 نقطة، ويستعد لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وضم نيوكاسل في الصيف 4 لاعبين وهم أنتوني إلانجا من نوتنجهام فورست مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، ومالك تشاو مدافع ميلان مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وآرون رامسديل حارس ساوثهامبتون على سبيل الإعارة بالإضافة إلى أنطونيتو كورديرو جناح ملقا الإسباني في صفقة انتقال حر.

إيزاك نيوكاسل إيدي هاو
نرشح لكم
جارديان: تمهيدا لرحيل إيزاك؟.. برينتفورد يستبعد ويسا تحسبا لانتقاله إلى نيوكاسل فابريزيو رومانو: مانشستر يونايتد يمنح الضوء الأخضر لروما للتعاقد مع سانشو مواعيد مباريات اليوم الجمعة.. الأهلي أمام فاركو.. وليفربول يفتتح الدوري الإنجليزي ذا أثلتيك: روما يقدم عرضا لضم سانشو من مانشستر يونايتد "من أساءوا إليه جبناء".. توتنام يصدر بيانا بشأن الإساءات العنصرية لـ تيل بعد السوبر الأوروبي مؤتمر سلوت: فريمبونج وبرادلي سيساعدان صلاح على زيادة الخطورة أمام المنافسين ذا أثليتك: تشيلسي يقرر التبرع بجزء من مكافآت كأس العالم للأندية لعائلة جوتا رومانو: ليفربول أتم صفقة ليوني.. واللاعب يخضع للفحص الطبي الخميس
أخر الأخبار
هدف الزمالك السابق.. إيجاريا إلى ريال أوفييدو الإسباني في صفقة انتقال حر 49 دقيقة | ميركاتو
أمين عمر حكما لمواجهة كينيا وجامبيا في تصفيات كأس العالم ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر مدرب نيوكاسل: موقف إيزاك كما هو ومحادثاتنا ستبقى خاصة.. وخط هجومنا ليس مثاليا ساعة | الدوري الإنجليزي
جارديان: تمهيدا لرحيل إيزاك؟.. برينتفورد يستبعد ويسا تحسبا لانتقاله إلى نيوكاسل ساعة | ميركاتو
فابريزيو رومانو: مانشستر يونايتد يمنح الضوء الأخضر لروما للتعاقد مع سانشو 2 ساعة | ميركاتو
إصابة مروان حمدي لاعب الإسماعيلي بكسرين في القدم.. ومدة غيابه 2 ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم الجمعة.. الأهلي أمام فاركو.. وليفربول يفتتح الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري المصري
نبيل الكوكي: تركنا الاستحواذ لهذا السبب.. وننتظر المزيد من لاعبي المصري 12 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 3 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/articles/511247/مؤتمر-مدرب-نيوكاسل-موقف-إيزاك-كما-هو-ومحادثاتنا-ستبقى-خاصة-وخط-هجومنا-ليس-مثاليا