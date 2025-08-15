مؤتمر مدرب نيوكاسل: موقف إيزاك كما هو ومحادثاتنا ستبقى خاصة.. وخط هجومنا ليس مثاليا

تحدث إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل عن موقف ألكسندر إيزاك مهاجم الفريق من خوض المواجهة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي.

ويلعب نيوكاسل أمام أستون فيلا الثانية والنصف ظهر السبت في الجولة الافتتاحية من بريميرليج.

وأوضح إيدي هاو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "وضع ألكسندر إيزاك كما هو، لم يطرأ أي تغيير، كل تركيزي منصب على مباراة أستون فيلا غدا".

وأكمل "وضع إيزاك واضح منذ فترة وسيظل كذلك، كانت علاقتي رائعة مع إيزاك، وهذه الشراكة ضرورية مع كل لاعب لمحاولة تطويره، وأرغب دائما أن أكون بجانبه".

وأضاف "لا أعتقد أن إيزاك كان ليحقق كل هذه النجاحات لولا دعم زملائه في الفريق والجماهير، فهو يدرك ذلك تماما وهو شخص ذكي".

وردا على سؤال: هل سيلعب إيزاك أمام أستون فيلا؟، قال "أريده أن يلعب ويتدرب، لكن تفاصيل محادثاتنا سابقا ستبقى خاصة".

واستدرك إيدي هاو "خط الهجوم ليس مثاليا ولكن لدينا الوقت الكافي".

وأخبر إيزاك إدارة نيوكاسل أنه يصر على الانتقال إلى ليفربول، وأنه لن يلعب مع الفريق حتى لو أغلقت فترة الانتقالات الصيفية.

وعن بقية اللاعبين، أشار إلى أن جميع اللاعبين متاحون للعب باستثناء جو ويلوك، ولكن لم يستبعد مشاركته "ليس بعيدا عن اللعب".

كما تحدث عن صفقاته الجديد مالك تشاو، وجاكوب رامسي المنتظر انضمامه من أستون فيلا "مالك تشاو في حالة جيدة وسيكون جزءًا مهما من الفريق، تدرب لمدة يومين، وانضمامه لم يكن سهلاً".

وأكمل "أنا سعيد للغاية، لقد كانت وتيرة الانتقالات بطيئة، ولكن تحولت الأمور إيجابيا بمرور الوقت، أصبحنا أقوى ونجحنا في استقدام لاعبين متميزين".

وأتم حديثه "في بداية فترة ما بعد الموسم، لم أتردد في وصفها بالفترة العصيبة، وهذا واضح، لكن اللاعبين أقويا ذهنيا، والمزاج جيد والأداء أفضل مؤخرًا، هذه الأمور وحدتنا بطريقة لم نكن نتوقعها".

واحتل نيوكاسل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 66 نقطة، ويستعد لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وضم نيوكاسل في الصيف 4 لاعبين وهم أنتوني إلانجا من نوتنجهام فورست مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، ومالك تشاو مدافع ميلان مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وآرون رامسديل حارس ساوثهامبتون على سبيل الإعارة بالإضافة إلى أنطونيتو كورديرو جناح ملقا الإسباني في صفقة انتقال حر.