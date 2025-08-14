أول هدف و3 بطاقات حمراء.. بيراميدز ينتصر على الإسماعيلي

الخميس، 14 أغسطس 2025 - 23:58

كتب : FilGoal

مروان حمدي - بيراميدز ضد سيراميكا

تغلب بيراميدز على الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.

وسجل مروان حمدي هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة 82.

الهدف أتى برأسية بعد ركنية من مصطفى فتحي.

وهذا الهدف هو الأول للفريقين في الدوري، حيث تعادل كل منهما سلبيا في الجولة الأولى.

وتعادل بيراميدز مع وادي دجلة، بينما تعادل الإسماعيلي مع بتروجت.

وشهدت المباراة طرد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز للاعتراض في الدقيقة 84.

كذلك تم طرد بلاتي توريه لاعب وسط بيراميدز للإنذار الثاني، إثر ركله للكرة بعد صافرة الحكم.

تساوت الصفوف من جديد في الدقيقة 94، بطرد محمد إيهاب مدافع الإسماعيلي للإنذار الثاني.

وتلقى المدافع هذه الصفراء الثانية بعد تدخل قوي ضد مصطفى فتحي.

بذلك يرفع بيراميدز رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع مؤقتا.

فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.

