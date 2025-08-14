رئيس خيتافي يهاجم رابطة الدوري الإسباني قبل انطلاق الموسم

الخميس، 14 أغسطس 2025 - 18:46

كتب : FilGoal

أنخل توريس رئيس نادي خيتافي

أبدى أنخل توريس رئيس نادي خيتافي امتعاضه من إمكانية إقامة مباراة في الموسم الجديد من الدوري الإسباني في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان ريال مدريد قد أعلن رفضه في بيان رسمي إقامة مباراة برشلونة ضد فياريال من الموسم الجديد للدوري الإسباني في أمريكا.

وقال رئيس نادي خيتافي لـ راديو ماركا الإسبانية: "خوض مباراة فياريال وبرشلونة في أمريكا؟ منذ يومين ظننت أن الأمر مزحة، لأنه لم يتم استشارتنا، وهذا أمر حساس".

وأضاف "إذا كانوا يقولون إننا أفضل دوري في العالم، لن أذهب للعب في أي مكان، من يريد أن يتعلم عليه أن يأتي هنا".

وأكمل "التحكمات المالية من رابطة الدوري الإسباني؟ بعت أفضل مدافع لدي من أجل تسجيل 16-17 لاعبا".

وأتم "عندما نقول إننا أفضل دوري في العالم ثم لا نعرف كيف نقيد لاعبينا، بذلك نحن أضحوكة أوروبا".

وتعاني فرق الدوري الإسباني قبل يوم واحد من انطلاق الموسم على قيد اللاعبين الجدد بسبب القواعد المالية المُطبقة من رابطة الدوري الإسباني.

وطالب ريال مدريد في بيان رسمي بعدم إقامة المباراة خارج إسبانيا لأنه ينتهك مبدأ المعاملة بالمثل، وضرورة أن يحظى أي تعديل من هذا القبيل بموافقة جميع الأندية المشاركة في البطولة.

كما طالب ريال مدريد، الجهات الثلاثة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأوروبي "يويفا"، والمجلس الأعلى للرياضة الإسباني للتدخل ورفض إقامة المباراة في الولايات المتحدة الأمريكية. (طالع التفاصيل)

ويستهل خيتافي موسمه بلقاء سيلتا فيجو يوم السبت المقبل في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

