بيان - ريال مدريد يرفض إقامة مباراة فياريال وبرشلونة خارج إسبانيا

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 18:05

كتب : FilGoal

شعار ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد رفضه إقامة مباراة فياريال أمام برشلونة في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني خارج إسبانيا.

وكان الاتحاد الإسباني أعلن إقامة مباراة فياريال وبرشلونة على ملعب هارد روك في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 20 ديسمبر 2025.. تابع التفاصيل بالضغط هنا

وطالب ريال مدريد في بيان رسمي بعدم إقامة المباراة خارج إسبانيا لأنه ينتهك مبدأ المعاملة بالمثل، وضرورة أن يحظى أي تعديل من هذا القبيل بموافقة جميع الأندية المشاركة في البطولة.

كما طالب ريال مدريد، الجهات الثلاثة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأوروبي "يويفا"، والمجلس الأعلى للرياضة الإسباني للتدخل ورفض إقامة المباراة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء بيان ريال مدريد كالتالي:

يرغب نادي ريال مدريد في التعبير لأعضائه ومشجعيه وعشاق كرة القدم بشكل عام عن رفضه القاطع لمقترح لعب مباراة الجولة 17 من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى بين نادي فياريال ونادي برشلونة خارج إسبانيا.

إن هذا الإجراء، الذي تم تنفيذه دون إعلام مسبق أو التشاور مع الأندية المشاركة في المسابقة، ينتهك المبدأ الأساسي للمعاملة بالمثل الإقليمية الذي يحكم مسابقات الدوري ذات الجولتين (مباراة واحدة على أرض الفريق المنافس وأخرى على أرضه)، مما يؤدي إلى تغيير التوازن التنافسي ومنح ميزة رياضية غير مستحقة للأندية المتقدمة.

تتطلب نزاهة البطولة أن تُقام جميع المباريات في ظل ظروف متساوية لجميع الفرق.

إن تعديل هذا النظام من جانب واحد ينتهك المساواة بين المتنافسين، ويُضعف شرعية النتائج، ويُرسي سابقةً غير مقبولة تفتح الباب أمام استثناءات مبنية على مصالح غير رياضية بحتة، مما يؤثر سلبًا على نزاهة الرياضة ويُهدد بتشويه صورة البطولة.

وفي حال تطبيق هذا الاقتراح، ستكون عواقبه وخيمة لدرجة أنها ستُمثل نقطة تحول في عالم كرة القدم.

ويجب أن يحظى أي تعديل من هذا القبيل، في جميع الأحوال، بموافقة صريحة وإجماعية من جميع الأندية المشاركة في المسابقة، بالإضافة إلى الالتزام الصارم باللوائح الوطنية والدولية التي تحكم تنظيم المسابقات الرسمية.

ودفاعاً عن هذا المبدأ، اتخذ ريال مدريد بالفعل ثلاثة إجراءات محددة:

1- طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بصفته الضامن لقواعد كرة القدم الدولية، عدم السماح بإقامة المباراة دون الحصول على موافقة مسبقة من جميع الأندية المشاركة في المسابقة.

2- طلب إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بصفته الضامن لنزاهة المسابقات الأوروبية والتوافق التنظيمي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لحث الاتحاد الإسباني لكرة القدم على سحب الطلب أو رفضه، وإعادة تأكيد المعايير التي تم وضعها في عام 2018 والتي تمنع لعب المباريات الرسمية في المسابقات المحلية خارج الأراضي الوطنية، إلا في ظروف استثنائية مبررة بشكل صحيح، والتي لا تنطبق هنا.

3- الطلب إلى المجلس الأعلى للرياضة عدم منح الترخيص الإداري اللازم دون موافقة بالإجماع.

يؤكد ريال مدريد التزامه باحترام القواعد الوطنية والدولية التي تضمن نزاهة وحسن سير المسابقات الرسمية، وسوف يدافع عن الامتثال لها أمام جميع الهيئات المختصة.

ريال مدريد برشلونة فياريال الاتحاد الإسباني
