الزمالك يعلن موعد انطلاق بث إذاعته عبر الإنترنت

أعلن نادي الزمالك انطلاق إذاعة "صوت الزمالك" عبر الإنترنت بداية من يوم الإثنين المقبل 18 أغسطس الجاري.

وأكد بيان الزمالك أنها خطوة إعلامية جديدة تهدف لتقديم محتوى مميز يليق باسم النادي وجماهيره العريقة حول العالم.

وأوضح نادي الزمالك أن تلك الخطوة رائدة على مستوى الأندية في مصر والشرق الأوسط.

وتأتي لتأكيد الدور الإعلامي الذي يقوم به النادي في توعية الجماهير وترسيخ الانتماء للنادي.

وجاء بيان الزمالك كالآتي:

"يعلن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن انطلاق راديو "صوت الزمالك" أونلاين يوم الإثنين المقبل 18 أغسطس 2025، في خطوة إعلامية جديدة تهدف لتقديم محتوى مميز يليق باسم النادي وجماهيره العريقة حول العالم".

"وسيكون راديو (صوت الزمالك) منصة جماهيرية شاملة تقدم برامج مميزة ولقاءات حصرية مع تغضية مباشرة لكل أخبار النادي وأحداثه وذلك عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، إنستجرام، يوتيوب.

"ويسعى نادي الزمالك من خلال هذه الخطوة الرائدة على مستوى الأندية في مصر والشرق الأوسط، إلى تعزيز التواصل مع جماهيره، وترسيخ الانتماء للكيان وفق أعلى المعايير الإعلامية وبما يلبي طموحات جماهير القلعة البيضاء".

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

وسيكون الزمالك النادي المصري الوحيد الذي يمتلك إذاعة خاصة في الوقت الحالي، وثاني ناد مصري تاريخيا بعد تجربة النادي المصري عام 2013 والتي استمرت قرابة عامين قبل أن يغلق النادي إذاعته الإلكترونية.