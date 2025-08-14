"من أساءوا إليه جبناء".. توتنام يصدر بيانا بشأن الإساءات العنصرية لـ تيل بعد السوبر الأوروبي

أعرب نادي توتنام عن أسفه لتعرض لاعبه ماتياس تيل لإساءات عنصرية عقب الخسارة في السوبر الأوروبي أمام باريس سان جيرمان.

وأهدر الفرنسي الشاب ركلة ترجيح في خسارة الديوك اللندنية أمام بطل دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "نشعر بالاشمئزاز من الإساءة العنصرية التي تعرض لها ماتياس تيل على وسائل التواصل الاجتماعي عقب هزيمة الفريق في كأس السوبر الأوروبي الليلة الماضية".

وأضاف "أظهر ماتياس شجاعة وجرأة في التقدم وتنفيذ ركلة الترجيح، إلا أن من أساءوا إليه جبناء، يختبئون وراء أسماء مستخدمين مجهولة وملفات شخصية لنشر آرائهم البغيضة".

وأكمل "سنعمل مع السلطات ومنصات التواصل الاجتماعي لاتخاذ أشد الإجراءات الممكنة ضد أي شخص نتمكن من تحديد هويته، نحن معك يا ماتياس ".

وقلب باريس سان جيرمان تأخره لفوز إذ خطف التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 2-2 ثم انتصر بركلات الترجيح.

وأهدر تيل ركلة الترجيح بتسديدة مرت بجوار القائم أضعفت موقف فريقه من التتويج بلقب السوبر الأوروبي.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.